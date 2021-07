1 lug 2021 12:40

"SUL CORPO DI DAVID ROSSI VI È LA TOTALE ASSENZA DI INDIZI DI LOTTA E NON C'ERANO ALTRE PERSONE NELLA STANZA" - IL PROCURATORE CAPO DI SIENA, SALVATORE VITELLO, ALL'AUDIZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL DIRIGENTE DI MPS, DA' UNA VERSIONE CHE NON CHIARISCE E LASCIA MOLTI DUBBI: "SU ALCUNE FERITE TROVATE SUL CADAVERE, QUELLE ALLE BRACCIA E A UN GINOCCHIO, NON ABBIAMO ACCERTAMENTI SCIENTIFICI CHE IN QUALCHE MODO CI DIANO CERTEZZE, PERCHÉ NON SONO STATI FATTI QUANDO DOVEVANO ESSERE FATTI" - E ALLORA COME FA A DIRE CHE NON CI SONO SEGNI DI LOTTA?