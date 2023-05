"IL CRISTO VELATO PIANGE LE LACRIME DI QUALCUN ALTRO" – QUEL GRAN PARA-GURU DI BONO VOX HA VISITATO LA CAPPELLA SANSEVERO DI NAPOLI E L’HA PROFANATA METTENDOSI AD ASCOLTARE IL SUO BRANO CHE HA SCRITTO PER ZUCCHERO: “SOMEONE ELSE’S TEARS”. POI HA LASCIATO UN MESSAGGIO NEL LIBRONE DEI VISITATORI – STASERA IL CONCERTO/READING “STORIES OF SURRENDER” AL TEATRO SAN CARLO, SOLD OUT NONOSTANTE LE RICHIESTE AGLI SPETTATORI: GLI UOMINI DOVRANNO VESTIRSI IN ABITO SCURO E TUTTI DOVRANNO LASCIARE GLI SMARTPHONE ALL’INGRESSO…

1. NAPOLI, BONO VOX INCANTATO DAL CRISTO VELATO A CAPPELLA SANSEVERO

Paolo Popoli per www.repubblica.it

gaetano manfredi alessandra masucci bono vox

Bono Vox ammira il Cristo Velato e le altre opere di Cappella Sansevero, nel centro antico di Napoli. E lascia una dedica speciale nel libro dei visitatori, dopo aver voluto ascoltare dinanzi all'opera del Sanmartino il brano che ha scritto per Zucchero: "Someone else's tears", "Le lacrime di qualcun altro".

La visita si è tenuta stamani […] alle 7,30 del mattino: un orario scelto per dribblare fan e curiosi, assieme alla folla del weekend nel centro storico e alla consueta fila dinanzi al museo […].

Il cantante e attivista di Dublino era in compagnia dei familiari ed è stato accolto dalla presidente del museo Alessandra Masucci e dal sindaco Gaetano Manfredi, incontrato la sera prima al San Carlo dopo le prove dello spettacolo "Stories of surrender", occasione in cui l'artista ha ricevuto in dono la targa con lo stemma della città.

bono vox davanti al cristo velato a napoli

Bono ha prima ascoltato la descrizione del gioiello d'arte di epoca barocca, poi […] ha chiesto di spegnere la musica di sottofondo che di solito accompagna la visita per accendere quella del suo smartphone e ascoltare, in silenzio dinanzi al "Cristo velato", il brano composto per Zucchero: "Someone else's tears".

"Il Cristo velato piange le lacrime di qualcun altro", ha scritto il rocker nel libro dei visitatori, prima delle foto di rito con Manfredi e Masucci sotto il ritratto di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero. Stasera, alle 20, la recita di "Stories of surrender" nel teatro lirico più antico d'Europa, già sold-out. […]

2. Bono a Napoli, gli uomini tutti in scuro e niente cellulari. «Quando morì mia madre mi salvarono i Ramones»

Estratto dell’articolo di Carmine Aymone per www.corriere.it

il messaggio di bono vox nel libro visitatori della cappella sansevero

E venne l’ora di Bono. Stasera il frontman degli U2 salirà sul palco del San Carlo per raccontarsi. E, inutile dirlo, il teatro è sold out. L’artista ha scelto Napoli […] come location dell’unica tappa italiana del suo «Stories of surrender». Ed è qui, infatti, che girerà alcune riprese che confluiranno in un documentario su questo tour autobiografico.

[…] Bono è ritornato a Napoli 30 anni dopo il concerto degli U2 del 9 luglio del 1993 allo Stadio San Paolo […]. Il pubblico partenopeo stasera (start alle 20) — gli uomini saranno tutti in abito scuro come richiesto dalla stessa rockstar — dovrà consegnare all’ingresso telefoni, smartphone e tutti i dispositivi elettronici che saranno depositati in buste chiuse e riaperte solo alla fine (per impedire di infastidire lo show con squilli, foto, video, msg). Nel reading musicale, tratto dal libro autobiografico «Surrender 40 canzoni, una storia», l’artista irlandese che ha venduto con gli U2 oltre 200 milioni di dischi, rivisiterà 17 brani della band, riletti in chiave acustica […].

bono vox con la sciarpa del napoli

