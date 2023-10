"DACCI I SOLDI PER LA DROGA O TI FACCIAMO STUPRARE" - È LA MINACCIA SUBITA DA UNA RAGAZZA DI 18 ANNI CHE È STATA SEQUESTRATA, MINACCIATA E PICCHIATA DA DUE GIOVANI, IDENTIFICATI E FERMATI DAI CARABINIERI DI LATINA - LA 18ENNE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA AVVICINATA CON UNA SCUSA E CON L'INGANNO FATTA SALIRE A BORDO DI UN'AUTO SU CUI C'ERANO ANCHE SUOI AMICI D'INFANZIA. MA DOPO POCO, GLI AMICI SONO SCESI E LEI È RIMASTA SOLA CON I SEQUESTRATORI CHE…

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Dacci i soldi per la droga o ti facciamo stuprare". È la minaccia subita da una ragazza di 18 anni che è stata sequestrata, minacciata e picchiata da due giovani, identificati e fermati dai Carabinieri di Latina. I fatti risalgono il 31 luglio scorso tra Pontinia, Priverno e Sezze, come riportato da alcuni quotidiani. La 18enne ha raccontato di essere stata avvicinata con una scusa mentre si trovava in piazza a Pontinia e con l'inganno fatta salire a bordo di un'auto su cui c'erano anche suoi amici d'infanzia.

Ma dopo poco, gli amici sono scesi e lei è rimasta sola con i due. Il minorenne si sarebbe impossessato del suo cellulare e lo avrebbe gettato dall'auto in corsa, poi il maggiorenne alla guida ha fermato la macchina sotto un ponte vicino Sezze. Lì sarebbe stata minacciata di stupro se non avesse saldato il debito di droga. La ragazza ha cercato di scappare, ma è stata picchiata e minacciata con un coltello.

Un automobilista di passaggio ha notato la scena e si è fermato: in un momento di distrazione, la ragazza è riuscita a fuggire portando via le chiavi dell'auto. Correndo per le campagne chiedeva aiuto, fino a quando l'automobilista, insieme con un amico, l'ha raggiunta e ha chiamato i soccorsi. La 18enne è stata portata al Pronto Soccorso e i carabinieri l'hanno ascoltata e hanno avviato le ricerche dei due giovani, coordinati dalla Procura, fino a quando li hanno trovati. Per il minorenne è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa, per il maggiorenne l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.