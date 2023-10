"DAMMI 200 EURO O TI DENUNCIO PER VIOLENZA SESSUALE" - A CIVITAVECCHIA, UNA 58ENNE È STATA CONDANNATA A DUE ANNI DI CARCERE PER AVER FALSAMENTE ACCUSATO UN UOMO DI STUPRO - I DUE, CHE SI ERANO CONOSCIUTO SU UN SITO DI INCONTRI, AVEVANO AFFITTATO UNA STANZA IN UN B&B, DOVE AVEVANO DORMITO NELLO STESSO LETTO, SENZA FARE SESSO - LA MATTINA DOPO LEI HA DETTO AL 54ENNE CHE SE NON LE AVESSE DATO 200 EURO LO AVREBBE DENUNCIATO PER STUPRO - LUI NON CI HA FATTO CASO E SE N'È ANDATO VIA, MA IL GIORNO DOPO È STATO CONTATTATO DAI CARABINIERI...

Estratto dell'articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

Aveva denunciato per violenza sessuale un uomo conosciuto su un sito di incontri. Il tribunale di Civitavecchia aveva però archiviato il procedimento perché non c'era alcuna prova del reato, così la donna, che gli aveva chiesto 200 euro per non denunciarlo, è stata condannata ieri a due anni di reclusione per calunnia.

LA VICENDA

È iniziato tutto nel luglio del 2017. S.M., 54 anni, risponde all'annuncio di M.M., 58 anni, sul sito di incontri […] Passano […] la giornata insieme e anche la sera finché non decidono di fermarsi a dormire in un B&B a Bracciano in cui lui aveva preso una stanza. L'uomo, nel corso delle udienze, ha raccontato al tribunale che tra i due non era accaduto nulla al livello sessuale […] ma avevano soltanto dormito nello stesso letto.

La mattina, dopo aver fatto colazione insieme, tornano a casa e prima di separarsi la donna gli dice che se non le avesse dato 200 euro lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. La vittima però non ci fa molto caso, credendo si tratti soltanto di una battuta di cattivo gusto, e così se ne va via tranquillo. Il giorno dopo viene però chiamato dalla proprietaria della struttura dove avevano soggiornato, la quale lo avvisa che lo stavano cercando i carabinieri. Lui si presenta di persona dai militari e apprende di essere stato realmente denunciato per violenza sessuale.

L'ARCHIVIAZIONE

L'uomo, convinto della propria innocenza, rimane incredulo. Non ci sono però testimoni […] e in più non c'è neanche un referto di ospedale a nome della donna che attesti la presunta violenza. Tanto che quando la denuncia arriva alla Procura di Civitavecchia […] i pm lo archivia immediatamente per «manifesta infondatezza della notizia di reato».

Le indagini portate avanti dall'Arma fanno inoltre emergere altri due dati importanti a dimostrazione dell'innocenza dell'uomo. Uno è il messaggio inviato dalla donna al 54enne in cui gli chiede 200 euro per ritirare la denuncia. Un sms che la vittima ha portato di sua spontanea volontà ai carabinieri in cui c'era anche scritto un generico: «mi hai fatto fare delle cose che non volevo», in contraddizione con il racconto dettagliato che la donna aveva riferito ai militari.

I PRECEDENTI

Un altro elemento di sospetto è dato dal fatto che la 58enne in quel periodo aveva sporto diverse denunce dello stesso tipo nei confronti di altri uomini, quattro solo nel mese di luglio. Così da presunta vittima M.M. diventa imputata per il reato di calunnia[…]Ieri la sentenza: la donna è stata condanna a due anni di reclusione.

