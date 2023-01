"DATEMI DEI CONSIGLI PER FAVORE. MI STO CAGANDO SOTTO" - CHIARA FERRAGNI SOFFRE DI DISSENTERIA? NO, DI ANSIA DA PRESTAZIONE PER L'IMMINENTE ESORDIO A SANREMO - IL SUO VIDEO È STATO SOMMERSO DA COMMENTI E CONSIGLI E L'INFLUENCER RINGRAZIA: "ANCHE IO PENSO CHE DEVO SOLO ESSERE ME STESSA. NON SONO UNA SHOWGIRL, NON SONO UNA CONDUTTRICE E NEMMENO UN'ATTRICE" (QUESTO S'ERA CAPITO…) - VIDEO

Manca poco più di un mese per Sanremo e Chiara Ferragni sente già tutte le pressioni addosso. Per il suo debutto in televisione, l'imprenditrice digitale ha chiesto tanto sostegno da parte dei follower ricevendo altrattanti suggerimenti su come affrontare un palco così importante come quello del Festival di Sanremo. «Mi sto letteralmente ca**ndo addosso», ha ammesso la moglie di Fedez con onestà.

Chiara Ferragni per la prima volta a Sanremo

Accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, la mamma di Leone e Vittoria sarà la co-conduttrice della 73esima edizione della kermesse canora: l'emozione è tanta e l'ansia da prestazione comincia a farsi sentire. Chiara Ferragni ce la sta mettendo tutta e il suo impegno verrà sicuramente riconosciuto dai telespettatori italiani fedelissimi al Festival di Sanremo.

In un video in cui mostra il suo outfit, Chiara Ferragni parla apertamente delle sue ansie: «Manca un mesetto a Sanremo e io mi sto letteralmente ca**ndo sotto», ha esordito l'influencer da 28 milioni di follower. «Datemi dei consigli per favore», ha chiesto. Centinaia di commenti per la regina dei social: «Chiara devi solo viverti il momento ed essere te stessa», ha scritto un utente.

«Mi emozionate sempre con questi messaggi, anche io penso che devo solo essere me stessa. Non sono una showgirl, non sono una conduttrice e nemmeno un'attrice. Lo farò solo nei panni di me stessa», ha chiosato l'influencer ringraziando i follower per le bellissime parole.

