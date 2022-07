CAFONALINO! TRASH PARTY PER IL COMPLEANNO DI CORRADO FERRANTE, ADDETTO STAMPA E MANAGER DI VARI “SVIPPATI”, CHE HA RADUNATO UNA CINQUANTINA DI AMICI IN UN TRIONFO DI POLPETTINE, PROSCIUTTO E PIZZOTTELLE NAPOLETANE – VLADIMIR LUXURIA, IN ABITO CANDIDO FROU FROU, SI PRESENTA CON UN REGALO SORPRENDENTE – L’ATTORE STRACULT DEL “BAGAGLINO” MARIO ZAMMA SI SCATENA CON “COME È BELLO FAR L’AMORE...” – E POI NATHALY CALDONAZZO, LO “SBOTULINATORE” GIACOMO URTIS, LA BOMBASTICA EX NAUFRAGA DRUSILLA GUCCI E FRANCESCO CHIOFALO – VIDEO