20 ott 2023 13:37

"LA DECISIONE DI LANCIARE L'OPERAZIONE DI TERRA NELLA STRISCIA DI GAZA È STATA PRESA" - L'AMBASCIATORE ISRAELIANO IN RUSSIA, ALEXANDER BEN ZVI, ANNUNCIA PER L'ENNESIMA VOLTA CHE L'ESERCITO DI GERUSALEMME INVADERÀ GAZA. MA SONO ORMAI DIECI GIORNI CHE LO STATO EBRAICO DÀ PER IMMINENTE UN INGRESSO SULLA STRISCIA, E ANCORA NIENTE - LA RASSEGNAZIONE DELL'UE, CHE COME AL SOLITO NON HA L'AUTOREVOLEZZA PER FARE UN CAZZO: "LA NOSTRA POSIZIONE È CHE È IMPOSSIBILE UNA PAUSA UMANITARIA" – ISRAELE: “È VIVA LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSTAGGI IN MANO A HAMAS”