"IL DECRETO DI NOMINA È STATO STRAPPATO DOPO IL DIALOGO TRA SANGIULIANO E ARIANNA MELONI?" - L'ENNESIMO PIZZINO DI MARIA ROSARIA BOCCIA NEI CONFRONTI DELLA SORELLA DI GIORGIA: "IL MINISTRO MI CHIAMÒ SUBITO DOPO E MI CHIESE DI VEDERCI PER RACCONTARMI IL CONTENUTO DELLA LORO CONVERSAZIONE" - LA "POMPEIANA ESPERTA" TORNA A TIRARE IN BALLO LA MOGLIE DI "GENNY", FEDERICA CORSINI COME CAUSA DELLA SUA MANCATA NOMINA A CONSIGLIERA DEI GRANDI EVENTI: "È STATO PER UN SUO CAPRICCIO?"

Dal profilo Instagram di Maria Rosaria Boccia

GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI

Ho già fornito le prove che ero stata nominata consigliera. Quindi, invece di spostare l’attenzione mediatica sulla mia vita privata, che non importa a nessuno, vediamo chi ha detto bugie e chi non ha svolto bene il proprio lavoro: il Ministro, il gabinetto, la segretaria del Ministro, l’ufficio stampa, ecc.

La domanda è sempre la stessa: come è stato possibile che un decreto di nomina sia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo? È stato per un capriccio della moglie di Sangiuliano? Perché c’era un’incompatibilità di curriculum? (Il Ministro al TG1 ha detto di no). Perché c’era un conflitto di interesse con la mia azienda? (Se così fosse, anche tutti gli altri consiglieri avrebbero un conflitto di interesse, come si legge dai curriculum pubblicati sul sito del Ministero). È avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni? (Il Ministro mi chiamò subito dopo e mi chiese di vederci per raccontarmi il contenuto della conversazione).

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 1

Vorrei sottolineare che il primo a inviare una lettera al quotidiano ‘La Stampa’ è stato il Ministro, e io, non avendo altri mezzi, ho risposto attraverso i miei canali social. Poi il Ministro ha rilasciato un’intervista al quotidiano, e io ho risposto sullo stesso giornale. In seguito, il Ministro ha rilasciato un’intervista di 17 minuti al TG1, usando il servizio pubblico per un affare personale, e io ho accettato un’intervista su La7.

I tempi e i modi li ha sempre dettati lui. Io non ho mai usato l’ingiustizia subita per ottenere popolarità, ho solo risposto per difendermi. Ora è chiaro a tutti che stampa e televisione hanno avuto il compito di distruggermi denigrandomi. Per questo, da ora in poi, confermerò tutto il male sulla mia vita privata, ma non permetterò che si sposti l’attenzione dalla verità su un decreto ministeriale stracciato.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024

“Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà e tu confuterai ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è l’eredità dei servi del Signore, la giustizia che viene da me, dice il Signore.”

arianna meloni va dal parrucchiere foto di chi 2 FEDERICA CORSINI - GENNARO SANGIULIANO - 2 maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA arianna meloni piazza italia la festa di fratelli d italia roma 5 LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA arianna meloni vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 1 GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA. meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia