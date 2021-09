“IL SOGGIORNO ALLE CANARIE CON LO STIPENDIO DELL’ATAC? MI SONO ROTTA LA GAMBA UN ANNO E MEZZO FA. PERCHE’ NON TORNO? RIABILITAZIONE LUNGA”. PARLA LA CAPOSTAZIONE DELL’AZIENDA DEI TRASPORTI CAPITOLINA IN MALATTIA DA MARZO DEL 2020. LA DONNA HA APERTO UNA CASA VACANZE ALLE CANARIE CON JACUZZI E VISTA SULL’OCEANO: "HO UN BEL PANORAMA PER RIMETTERMI, NO?" - L'IRONIA DI GRAMELLINI: "SI PENSAVA CHE LA FACCIA TOSTA FOSSE UNA PREROGATIVA MASCHILE E INVECE..."