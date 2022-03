"DESIREÉ È STATA LASCIATA MORIRE SENZA PIETÀ DAI SUOI STUPRATORI E PUSHER…" - LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA PER L'OMICIDIO DI DESIREÉ MARIOTTINI, LA SEDICENNE UCCISA NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO DOPO ESSERE STATA VIOLENTATA A TURNO DAI SUOI AGUZZINI: CI FU UNA "CINICA E MALEVOLA VOLONTÀ DI NON SALVARLA PER CONSERVARE IL POSTO SICURO DOVE SPACCIARE" E...

DESIREE MARIOTTINI E LA MADRE

Emilio Orlando per www.leggo.it

Desireè Mariottini venne lasciata morire tra strazianti e atroci dolori davanti ai quattro pusher che l'avevano violentata e alle altre tossicodipendenti presenti nella baracca del buco di via dei Lucani a San Lorenzo.

La sedicenne, originaria del quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, venne violentata a turno mentre era stata stordita con un mix di farmaci per evitare che urlasse per il dolore, non avendo mai avuto alcuno rapporto sessuale fino a quel momento. Ci fu una cinica e malevola volontà di non salvarla per conservare il posto sicuro dove spacciare e consumare la droga sono le agghiaccianti parole scritte dai giudici della Prima Corte d'Assise nelle motivazioni della sentenza per l'omicidio della ragazza, uccisa da un mix di eroina e farmaci il 19 ottobre 2018.

DESIREE MARIOTTINI - LO STABILE DI VIA DEI LUCANI

All'ergastolo, per un delitto che scosse notevolmente l'opinione pubblica, vennero condannati Mamadou Gara e Yussef Salia, mentre 27 e 24 anni di carcere sono stati inflitti rispettivamente Alinno China e Brian Minthe.

Quando venne alla luce l'orrore che compiuto nel fabbricato abbandonato, il quartiere romano di San Lorenzo sprofondò nello sconforto e i comitati dei cittadini protestarono contro i pochi controlli nella zona, nonostante avessero più volte segnalato gli orrori quotidiani che si nascondevano nello stabile abbandonato che si trova al civico 22 di via dei Lucani.

DESIREE MARIOTTINI - LO STABILE DI VIA DEI LUCANI

I magistrati - nelle oltre 280 pagine della sentenza di condanna - ricostruiscono le fasi del macabro sequel di quella maledetta sera: Gli imputati sapevano perfettamente che la ragazza poco prima aveva bevuto molto metadone e aveva fumato il crack, mostrando assoluto disinteresse rispetto al progressivo decadimento delle sue funzioni vitali. In poche parole Desireè, prima che il suo cuore cessasse di battere, rimase in balia dei suoi spacciatori-aguzzini senza che nessuno dei presenti nel container interrompesse lo stupro o chiamasse i soccorsi per salvarle la vita.

