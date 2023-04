"IL DIAVOLO PUÒ ENTRARE ANCHE NEL TEMPIO DI DIO PER SEMINARE ZIZZANIA E METTERE GLI UNI CONTRO GLI ALTRI" – IN UN SAGGIO PAPA FRANCESCO PARLA DI DEMONIO ED ESORCISMI E FA RIFERIMENTI ALLA SITUAZIONE IN VATICANO: “ANCHE IL PAPA E’ ATTACCATO DAL MALIGNO. SATANA DISTRUGGE IL MONDO CON LE GUERRE MA ANCHE IN MODO PIÙ DIPLOMATICO. ATTENTI AI DIAVOLI "EDUCATI"…

Estratto da “la Stampa”

Le idee di Papa Francesco sul diavolo in questa intervista inedita estratta dal saggio Esorcisti contro Satana, qui anticipata per gentile concessione dell'autore, il giornalista Fabio Marchese Ragona, vaticanista delle testate Mediaset. Il libro si trova da oggi in libreria

PAPA FRANCESCO

E da pontefice ha mai praticato esorcismi?

«No, non è mai successo. Se dovesse accadere chiederei il supporto di un bravo esorcista, come facevo già da arcivescovo».

Su Benedetto XVI è stato detto da più persone che durante il pontificato ha subito l'attacco del diavolo - che ci tenta sempre - ma che, pur avendone sofferto, ha resistito bene. Paolo VI nel 1972 disse che il fumo di Satana era entrato per qualche fessura nel tempio di Dio. Il diavolo, dunque, può agire anche in Vaticano e attaccare il papa?

«Certamente il demonio prova ad attaccare tutti, senza distinzioni, e cerca di colpire soprattutto coloro che hanno più responsabilità nella Chiesa o nella società. Anche Gesù, subì le tentazioni da parte del diavolo e si pensi anche a quelle di Simon Pietro a cui Gesù disse: "Vattene via da me, Satana".

FABIO MARCHESE RAGONA PAPA FRANCESCO COVER

Anche il papa quindi è attaccato dal maligno. Siamo uomini e lui prova sempre ad attaccarci. È doloroso, ma di fronte alla preghiera lui non ha nessuna speranza! E poi è vero, come disse san Paolo VI, che il diavolo può entrare anche nel tempio di Dio, per seminare zizzania e mettere gli uni contro gli altri: le divisioni e gli attacchi sono sempre opera del demonio. Lui cerca di insidiarsi sempre per corrompere il cuore e la mente dell'uomo. L'unica salvezza è seguire la via indicata da Cristo».

Bisogna aver paura del demonio?

«Io penso che ci sono dei demoni molto pericolosi e parlo dei diavoli "educati". Ne parla anche Gesù, lo leggiamo nel Vangelo di Luca: dice che quando il cattivo spirito è cacciato via, vaga per il deserto cercando sollievo. Ma a un certo punto si annoia e quindi torna a "casa", da dove era stato cacciato, e vede che la casa è sistemata, è bellissima, come quando lui era dentro».

Cosa succede a quel punto?

papa francesco veglia pasquale 2023 9

«Va a prendere altri demoni più cattivi di lui, li porta, entrano in quella casa, educatamente, suonano il campanello, vanno prendendo possesso in modo educato. L'anima, non avendo cura di esaminare la coscienza, non se ne accorge o, per tiepidezza spirituale, li lascia entrare. Questi sono terribili. Perché ti ammazzano. È la possessione più brutta. La mondanità spirituale copre tutte queste cose. Non c'è scampo: il demonio o distrugge in modo diretto con le guerre e con le ingiustizie oppure lo fa educatamente, in modo molto diplomatico, così come racconta Gesù. Ci vuole discernimento».

