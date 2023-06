IL "DIAVOLO" È NEI DETTAGLI! - IERI, DURANTE I FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI AL DUOMO DI MILANO, NON SONO PASSATE INOSSERVATE LE ASSENZE DI ALCUNI DEI GRANDI PROTAGONISTI DEL MILAN DEL CAV, COME PAOLO MALDINI, GENNARO GATTUSO, CARLO ANCELOTTI E GLI OLANDESI GULLIT-VAN BASTEN-RIJKAARD - L'EX CAPITANO ROSSONERO ERA ARRIVATO DA POCO A MIAMI E HA DECISO DI RIMANERE NEGLI STATI UNITI INVECE DI RIENTRARE A MILANO PER LA CERIMONIA...

Il feretro arriva sul sagrato del Duomo e la curva canta "un presidente, c’è solo un presidente". La bara esce e gli ultrà fanno ondeggiare i bandieroni. Mettiamola così: non il tipico classico funerale di Stato. Silvio Berlusconi del resto ha mischiato calcio e politica come mai nessuno, in questo Paese. […]mentre i figli e la compagna accompagnavano una bara di legno sulle scale del Duomo. Non lacrime ma cori. Non canti gregoriani ma canti da stadio.

I GIOCATORI

All’interno, lo aspettavano i suoi ragazzi. Adriano Galliani e Ariedo Braida erano presenti […]

Il Milan attuale era a pochi metri. Paolo Scaroni, attuale presidente, è stato legatissimo a Berlusconi e molti ieri lo hanno riconosciuto in tv, in prima o seconda fila con la famiglia. Giorgio Furlani, l’a.d., era in chiesa. Poi certo, gli allenatori e i giocatori di Berlusconi. Franco Baresi, Demetrio Albertini, Zvone Boban, Dejan Savicevic che per esserci ha guidato per 1.200 chilometri da Podgorica, Daniele Massaro, Giovanni e Filippo Galli, Pippo Inzaghi, Giovanni Stroppa. […]

Paolo Maldini era arrivato da poco a Miami quando Berlusconi ha lasciato questo mondo e molti, sui social, hanno fatto notare che tornare per un saluto sarebbe stato un segno di riconoscenza e di affetto. Assenti anche altri grandi milanisti, da Ancelotti a Gattuso, fino agli olandesi Gullit-Van Basten-Rijkaard. […]

SACCHI&CAPELLO

Arrigo Sacchi e Fabio Capello invece c’erano. Sacchi tra i più commossi, Capello col completo blu e la camicia bianca, come in tv. In un altro punto della chiesa sedeva Max Allegri, l’allenatore dell’ultimo scudetto, mentre Alberto Zaccheroni, ancora debilitato dopo il lungo ricovero in ospedale, ha desistito all’ultimo. "Berlusconi è stato un grande presidente e un grande uomo - ha detto Sacchi in serata, […]

L’assenza di Maldini? Per me Paolo è giustificato, non credo meritasse quello che gli hanno fatto la scorsa settimana". […]. Assente anche Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

