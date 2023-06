"DICONO CHE SONO UNO DEGLI ALLENATORI PIÙ SEXY DEL MONDO" - L’ALLENATORE MASSIMO GIRALDI, 53 ANNI, RISPONDE COSÌ ALLA CONDANNA A 3 ANNI PER AVER VIOLENTATO DUE SUOI ALLIEVI. PUR SAPENDO DI ESSERE POSITIVO ALL’HIV HA STUPRATO DUE VOLTE UN 15ENNE ITALIANO E UN ALTRO RAGAZZO OLANDESE – IL RACCONTO DI UNA VITTIMA: "È RIMASTO UN ANNO LIBERO E IO ME LO RITROVAVO IN PISTA" – GIRALDI NEL 2012 FINÌ NELL’INCHIESTA SU PADRE ALBERTO BASTONI, EX PARROCO DI TODI, IN UMBRIA, INDAGATO PER I FESTINI A BASE DI COCA E SESSO. SECONDO ALCUNI IL SACERDOTE E IL COACH AVEVANO UNA RELAZIONE…

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per www.repubblica.it

Nel pattinaggio artistico su rotelle è stato una star. Allenatore di punta a livello internazionale, ex mister di Argentina, Olanda e Portogallo, campione europeo per undici volte e mondiale per tre. Coach federale dal 2008. Ma in questo panorama di successi Massimo Giraldi, 53 anni, ha abusato sessualmente di due allievi.

Per lui è arrivata la condanna a 3 anni e l’arresto da parte del tribunale di Rotterdam al quale, durante il processo, Giraldi ha riferito: “I miei allievi dicono che sono uno degli allenatori più sexy del mondo”. Nonostante gli veniva mossa un’accusa grave e purtroppo molto attuale nel mondo dello sport.

A presentare denuncia contro di lui sono stati due ragazzi, uno è minorenne e toscano. L’altro maggiorenne e di Rotterdam, la città dell’Olanda dove si sono verificati gli abusi durante una trasferta. Le violenze sessuali sul quindicenne risalgono al 2021, dentro la stanza dell’allenatore e per due volte […]

Roberto (nome di fantasia della vittima italiana di Giraldi) ha invece scelto un’altra strada. Ha denunciato subito e non ha abbandonato il pattinaggio. Ma nonostante questo “lui è rimasto un altro anno libero e io me lo ritrovavo in pista anche se già avevo cambiato club. Non è stato facile”, racconta Roberto a Repubblica.

La mamma dell’allievo inviava le foto per denunciare quello che vedeva sotto i suoi occhi increduli. “Ci è stato detto dalla polizia olandese che la denuncia era stata presentata all’estero e i tempi erano diversi”, non si dà pace la mamma di Roberto.

“Lui mi diceva che gli allenatori erano sempre maschi perché i veri campioni devono avere con loro delle relazioni. Ho pensato che è meglio non essere un campione e stare bene con se stessi”, racconta l’atleta che adesso gareggia in una squadra dell’Emilia Romagna.

Il 22 febbraio del 2023 Massimo Giraldi viene condannato e arrestato. Rinuncia a presentare l’appello per potere scontare la pena in Italia, attualmente è ancora in Olanda. “E’ stato un sollievo – dice Roberto – dopo che avevo subito gli sguardi di chi mi giudicava un ragazzino bugiardo davanti a quell’allenatore tanto importante”.

Nel passato di Giraldi c’è anche un’altra vicenda scabrosa. Nel 2012 il nome del coach era finito nell’inchiesta su padre Alberto Bastoni, ex parroco di Collevalenza di Todi, in provincia di Perugia, indagato per i festini a base di coca e sesso. Giraldi, secondo un testimone, avrebbe avuto una relazione con lui e nella sua audizione è stato lo stesso Giraldi ad avere ammesso di fare uso di coca.

In quell’indagine il coach non è stato indagato. In quella di Rotterdam, invece, è stato provato che Giraldi ha abusato per due volte del quindicenne e un anno prima aveva violentato lo sportivo olandese pur sapendo di “essere sieropositivo”, è scritto nella sentenza. […]

La Firs, sentita da Repubblica, risponde che un procedimento disciplinare è stato aperto “dopo segnalazioni di un processo giudiziario in corso in Olanda” e che “è stato deciso un provvedimento cautelare, l’allenatore è sospeso da qualsiasi attività federale”. […]