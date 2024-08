"DICONO CHE SONO TROIA PERCHÉ MI PIACE FARE SESSO? ALLORA LO SONO" - LA STELLINA DI ONLYFANS TAMI TSUNAMI (AL SECOLO CINZIA DI NUNNO) PASSA DAI VIDEO HOT IN RETE AI DUETTI CON GUE' PEQUENO, SUO GRANDE FAN - LA 32ENNE È ALTA UN METRO E MEZZO, È STATA DEFINITA "MANEGGEVOLE" E GUADAGNA CIRCA 80 MILA EURO AL MESE GRAZIE AI SUOI FILMATI, IN CUI VIENE COINVOLTO ANCHE IL SUO RAGAZZO: "L'UNICA COSA CHE NON FAREI È..."

Estratto dell'articolo di Gianmarco Aimi per www.rollingstone.it

gue pequeno con tami tsunami 1

Cosa c’entra una “adult content creator” con la musica? Più di quello che potreste aspettarvi, soprattutto se la protagonista è Tami Tsunami. La recordwoman italiana di iscritti a OnlyFans (circa cinquemila) è infatti sbarcata nel mondo della discografia con il singolo Dura e ha trovato, per questo esordio, il sostegno di un pigmalione d’eccezione come Guè.

In fondo erano già fan l’uno dell’altra, visto che il rapper ha confessato di essere un appassionato dei contenuti per adulti in generale, e in particolare di quelli di Tami. Da lì è nata la conoscenza fra i due, un complimento in un podcast e un incontro a un concerto dei Club Dogo, con la successiva proposta da parte della onlyfanser di avere un parere su un brano scritto di suo pugno. […] Ma dietro la maschera (che dice di non portare) di Cinzia Di Nunno, il nome all’anagrafe della 32enne, c’è molto di più.

tami tsunami 8

Cresciuta nel quartiere Forlanini, che lei chiama ancora Trecca, tra le case popolari milanesi di via Salomone, ha imparato ben presto a formarsi un carattere di ferro. Quello che dimostra ancora oggi di avere, nonostante l’estrema serietà e il garbo che esprime a ogni risposta, e che sembra il vero segreto del suo successo. […]

Adesso è arrivata a guadagnare 80mila euro al mese, può aiutare la sua famiglia composta di «donne forti» come la mamma e la nonna (che non l’hanno mai giudicata per le sue scelte) e a non scomporsi neppure per chi la etichetta con epiteti denigratori: «Dicono che sono troia perché mi piace fare sesso? Allora la sono».

Ora che il tuo pezzo è uscito, com’è il salto da OnlyFans alla musica?

Sono decisamente serena, perché è sempre stato il mio sogno fin da piccola. Quello che sto creando adesso è una delle mie passioni che ho sognato di coltivare e non ho fatto. Indipendentemente dai feedback ho fatto tutto bene, quindi nessun rimpianto. […]

tami tsunami 2

Che adolescenza hai avuto in un quartiere difficile?

Appunto, non semplice. Anche da lì deriva molto del mio carattere. Fin da piccola mi sono ritrovata in situazioni decisamente spiacevoli. Bisognava imparare subito a farsi rispettare. C’era del bullismo, e in quel momento si è formata la mia personalità. Lì è nata Tami, il mio alter ego più strong.

C’è un momento particolarmente difficile che ricordi?

Una serie di situazioni spiacevoli in cui si era addirittura passati alle mani. Da quei momenti in poi mi sono detta: “Da domani non succederà più, perché farò in modo che non succeda”. Se al mio posto ci fosse stato qualcuno più debole ne avrebbe risentito. Io no. […]

Cosa ricordi della tua vita precedente?

A 13-14 anni ho cominciato a lavorare come parrucchiera. Un mestiere che adoravo e adoro tutt’oggi. Anzi, ogni tanto mi manca. Mi faceva impazzire mischiare i colori per creare qualcosa di nuovo. Era anche tosto, perché si parlava di ritmi pesanti stando in piedi tutto il giorno. E ho proseguito a lavorare come segretaria fino a prima di OnlyFans, due-tre anni fa.

tami tsunami 1

Cosa ti hanno lasciato quei 15 anni circa di lavoro ordinario?

Che nella vita per ottenere qualcosa devi farti il mazzo.

E OnlyFans com’è arrivato?

L’aspetto sessuale è sempre stato un lato di me molto evidenziato, e con l’arrivo di questa piattaforma ho pensato che potesse dare sfogo a questa mia creatività. Avevo già un ottimo rapporto con il mio corpo, la personalità mi poteva aiutare, e quindi mi sono detta: perché no?

Il primo contenuto per OF lo ricordi?

Qualcosa di molto naturale dove mi presentavo parlando. Ho sempre pensato che dare qualcosa in più, oltre all’estetica, facesse la differenza. Era un contenuto sexy ma ancora da vestita. I contenuti espliciti sono stati un crescendo, anche se poco dopo.

Hai sentito subito che quello era il tuo posto o avevi delle titubanze?

Ho pensato subito: questo è il mio posto. Uno dei posti in cui mi trovo bene.

tami tsunami 3

E con il tuo fidanzato è stata una scelta condivisa?

Quello che mi interessa è circondarmi di persone che hanno una visione della vita al di fuori dagli schemi. Più ampia. Quindi tutti quelli che mi circondano condividono con me questo atteggiamento.

Lui ha cominciato a partecipare ai contenuti per un piacere vostro o perché richiesto dagli utenti?

È stato richiesto dagli utenti. Io cerco di ascoltarli molto, anche per sapere cose nuove che vogliono vedere. Prendo tutto molto seriamente. Per me non è un gioco.

Forse è questo il segreto del tuo successo, oltre alle caratteristiche estetiche: proporre un servizio che tenga conto della massima professionalità.

Lo penso anch’io. Massima professionalità e qualità. Parliamo di contenuti amatoriali, dove una persona si riconosce ed è a proprio agio, però quel contenuto deve darti qualcosa. Il mio intento è far sognare la persona che viene da me e sceglie di spendere sui miei contenuti.

tami tsunami 7

Quello che stupisce è che, in un oceano di contenuti hard gratuiti, molte persone comunque preferiscano spendere parecchi soldi su piattaforme a pagamento. Come nelle tue pagine, dove si può pagare dai 200 ai 1.500 euro, che non sono pochi.

È l’aspetto più difficile di questo mestiere. Spesso le persone, parlando in maniera superficiale, non capiscono che non si tratta proprio per niente di fare soldi facili. È esattamente l’opposto. Io sono cresciuta facendomi il mazzo per ottenere tutto, quindi trasferito su una piattaforma così mi ha ripagata. Ma coccolare i tuoi fan è fondamentale. […]

Passare da 1.200 euro a 80mila al mese può far montare la testa?

Indubbiamente è una differenza netta. Ma forse il modo in cui sono cresciuta mi ha permesso di non farmi cambiare neanche rispetto a questo salto. Sono sempre stata abituata fin da piccola ad avere il giusto e a esserne comunque contenta.

tami tsunami 6

Anche la nonna non ha avuto niente da ridire?

Lei è una forza della natura. Una delle donne più cazzute che abbia mai conosciuto. Prima di tutto ho dovuto spiegarle che cosa fossero queste piattaforme, visto il salto generazionale, ma poi le ho raccontato tutto in modo molto diretto, per non prenderla in giro, e l’ha presa bene. Sempre perché mi conosce e ha piena fiducia in me.

Giuseppe Cruciani alla Zanzara quando ti ha presentata ha utilizzato questa espressione, prendendo spunto anche dalla tua altezza (1 metro 50): “Maneggevole dal punto di vista sessuale”. Questa oggettificazione del corpo non ti infastidisce?

Assolutamente no, ma proprio perché deriva tutto da me. È una scelta che oggi mi fa sentire fortissima e libera. Ho una consapevolezza profonda di ciò che faccio. Dico sempre: mi sveglio la mattina e lavo solo una faccia. Non ne ho due o tre, non faccio finta di essere un’altra. […]

tami tsunami 4

Dicevi anche che “troia” non è un’espressione che ritieni un insulto. Un po’ come froc*o o nig*a, se utilizzate tra persone che condividono lo stesso piano di significati?

Sono parole che devono essere utilizzate da persone che possono permettersi di utilizzarle, quindi non a sproposito. La parola “troia”, nello specifico, non mi dà fastidio perché spesso viene utilizzata dall’uomo come denigratoria, per cui non mi pesa. Se dovessero dirmi “sei troia perché ti piace fare sesso”, allora io sono una troia. E già cambia parecchio. […]

tami tsunami 5

Ti senti anche femminista?

Sto un po’ nel mezzo. Ogni cosa che è estrema non mi rappresenta. Nel mio piccolo cerco di lanciare messaggi positivi, soprattutto ai giovani e alle ragazze che vorrebbero intraprendere il mio percorso. Non mi definisco in modo estremo, cerco solo di lanciare messaggi giusti.

Invece ci sono limiti nei contenuti che proponi sui tuoi canali?

Sì, ho dei limiti in base alla mia personalità. È importante far capire ai fan che non tutto è possibile pagando. Chi entra in casa mia, cioè si abbona, viene subito a conoscenza di questo. Una cosa che non farei è tutto ciò che è legato al soffocamento. Attraverso quello che propongo lancio messaggi, quindi quello che può nuocere a me e agli altri non lo diffondo. […]

gue pequeno con tami tsunami