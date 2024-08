29 ago 2024 19:38

"DIMESSO PAZIENTE SCASSAMARONI" - L'INCREDIBILE REFERTO CON CUI UN 33ENNE È STATO DIMESSO DAL PRONTO SOCCORSO DI AVOLA, IN PROVINCIA DI SIRACUSA - L'UOMO ERA ARRIVATO IN OSPEDALE IN PREDA A DEI FORTI DOLORI ADDOMINALI E, A CAUSA DELLA SUA AGITAZIONE, ERA STATO PRESO IN GIRO DAI MEDICI - IL RACCONTO DELLA MOGLIE DELLO SVENTURATO MALATO: "HO PENSATO A UNO SCHERZO MA..."