"DIO VUOLE CHE IO SIA IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI" - I DELIRI MISTICI DI DONALD TRUMP DOPO L'ATTENTATO FALLITO CONTRO DI LUI IN FLORIDA (IL SECONDO DOPO QUELLO IN PENNSYLVANIA DELLO SCORSO 14 LUGLIO): "AVREI VOLUTO TIRARE IL COLPO FINALE PER FINIRE LA BUCA, MA GLI AGENTI DEL SECRET SERVICE MI HANNO PORTATO VIA" - "I DUE ATTENTATORI ERANO ESTREMISTI DI SINISTRA. È COLPA DELLA RETORICA DEI MIEI AVVERSARI" - POI RIVELA LA TELEFONATA CON JOE BIDEN: "È STATO MOLTO GENTILE, MI HA CHIESTO SE…"

1. TRUMP, 'DIO VUOLE CHE IO SIA IL PRESIDENTE DEGLI USA'

(ANSA) - "Dio vuole che io sia il presidente degli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump, parlando in diretta su X all'indomani del nuovo attentato contro di lui. L'ex presidente ha poi attaccato i due attentatori, quello in Pennsylvania due mesi fa e quello della Florida, definendoli "estremisti di sinistra": un'affermazione che per il momento non ha avuto riscontri ufficiali.

2. TRUMP INSISTE, ATTENTATI CAUSATI DA RETORICA MIEI RIVALI

(ANSA) - Donald Trump continua ad attaccare Joe Biden e Kamala Harris, accusandoli di aver provocato gli attentati contro di lui. "E' colpa della retorica dei miei avversari", ha detto l'ex presidente americano in diretta su X.

3. TRUMP IRONIZZA SULL'ATTENTATO, 'VOLEVO FINIRE LA BUCA'

(ANSA) - Donald Trump riesce ad ironizzare sull'attentato contro di lui in Florida, mentre stava giocando a golf. "Avrei voluto tirare il colpo finale per finire la buca, ma gli agenti del Secret Service mi hanno portato via", ha detto il tycoon ricostruendo in diretta su X il momento in cui ha sentito degli spari in lontananza.

4. TRUMP RINGRAZIA AGENTI DEL SECRET SERVICE, 'LAVORO FANTASTICO'

(ANSA) - Donald Trump ha ricostruito in diretta su X i momenti dell'attentato contro di lui in Florida. Il tycoon ha detto di aver sentito diversi spari in lontananza e poi di essere stato afferrato e portato via dagli agenti del Secret Service. "Hanno fatto un lavoro fantastico", ha detto ringraziando la polizia di Miami per aver arrestato l'attentatore.

5. TRUMP, 'BIDEN GENTILE, ABBIAMO PARLATO DELLA MIA SCORTA'

(ANSA) - Donald Trump ha descritto la telefonata con il presidente americano Joe Biden nella serata di ieri, all'indomani dell'attentato contro di lui. "È stato molto gentile, mi ha chiamato per assicurarsi che stessi bene", ha detto il tycoon in diretta su X. "Mi ha chiesto se avessi qualche suggerimento per la sicurezza e se avessi bisogno di più agenti", ha aggiunto. "Non avrebbe potuto essere più gentile", ha detto Trump.

