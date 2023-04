IL "DIRITTO ALL'ELEGANZA" VALE PIÙ DEI DIRITTI DEI MIGRANTI - IL TRIBUNALE DEL RIESAME CONFERMA LA PASSIONE SFRENATA PER IL LUSSO DI LILIANE MUREKATETE, MOGLIE DI ABOUBAKAR SOUMAHORO: SECONDO I MAGISTRATI, LA DONNA E I SUOI FAMILIARI AVREBBERO EVASO IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO, DIROTTANDO I FONDI DELLE LORO COOPERATIVE PER L'ACQUISTO DI BENI "VOLUTTUARI" COME ABBIGLIAMENTO DI LUSSO NEI NEGOZI FERRAGAMO DI ROMA. LA POSIZIONE PIÙ PESANTE È QUELLA DI MARIE THERESE MUKAMITSINDO, MADRE DELLA MUREKATETE, A CUI VIENE CONTESTATO…

Estratto dell’articolo id Grazia Longo per “la Stampa”

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

«Mia moglie ha diritto all'eleganza» aveva dichiarato il deputato Aboubakar Soumahoro davanti alle foto che ritraevano la compagna Liliane Murekatete con borse e abiti griffati […]. E ora, mentre si profila l'ipotesi del processo per i familiari di Soumahoro, le carte dell'inchiesta, in particolare da quelle del Riesame, confermano la passione per il lusso a scapito delle coop.

Si legge infatti che i fondi anziché essere impiegati per scopi sociali venivano dirottati, per quanto riguarda le cooperative gestite da Murekatete e dal fratello, per l'acquisto di beni voluttuari: «Spregiudicatezza e opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla cooperativa sociale... in parte non rendicontati e in parte utilizzati per scopi apparentemente estranei allo scopo sociale: acquisto di beni presso negozi di abbigliamento di lusso tra cui Ferragamo a Roma».

meme sul caso di aboubakar soumahoro 1

Il pm di Latina Andrea D'Angeli ha depositato l'avviso di chiusura indagini che precede la richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'accusa. Rischiano quindi il processo tutti i familiari di Soumahoro […]. I fatti riguardano la cooperativa Karibu, che si occupava dell'accoglienza di migranti, e il giro di fatture che investe Marie Therese Mukamitsindo, Liliane Murekatete, Michel Rukundo rispettivamente suocera, moglie e cognato di Soumahoro.

[…] Per i familiari di Soumahoro la Procura di Latina ha inoltre disposto anche il divieto temporaneo, per un anno, di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. Secondo quanto ipotizzato dai magistrati, sarebbero state evase le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserendo nelle dichiarazioni dal 2015 al 2019 elementi passivi fittizi e costi inesistenti per diversi milioni di euro.

liliana murekatete

La posizione più pesante è indubbiamente quella di Marie Therese Mukamitsindo, a cui viene contestato per i soli anni d'imposta 2015 e 2016 di aver contabilizzato fatture per operazioni inesistenti che avrebbero consentito alla Karibu di evadere 597 mila euro di Ires. In totale il valore delle presunte fatture false utilizzate e contestate a Mukamitsindo ammonterebbe a più di 2,3 milioni di euro.

Mentre, invece, alla moglie di Soumahoro e al cognato la Procura contesta, in concorso con la madre Marie Therese, di aver utilizzato ulteriori false fatture per 55 mila euro, che avrebbe permesso un'evasione di poco più di 13 mila euro.

MEME SULLA MOGLIE DI SOUMAHORO BY EMILIANO CARLI

[…] L'avvocato Lorenzo Borrè, che difende Liliane Murekatete, sottolinea come l'unica accusa rivolta alla donna sia quella di aver provocato un danno erariale da 13.368 euro, «conseguente all'asserita violazione dell'obbligo di controllo della dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 dalla presidente della Karibu. La mia assistita rimane ferma nel contestare la sussistenza di proprie responsabilità, ma diversamente da quello che spera qualcuno, il processo si farà in tribunale e non sui giornali».

