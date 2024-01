"DOPO IL CROLLO MI SONO MESSO A CERCARE MIA MOGLIE. NON RISPONDEVA. HO TEMUTO CHE FOSSE SEPOLTA DALLE MACERIE" - PAOLO MUGNAINI, LO SPOSO DELL'INCIDENTE AVVENUTO ALLA FESTA DEL SUO MATRIMONIO, IN UN EX CONVENTO DI PISTOIA, DOVE 35 PERSONE SONO RIMASTE FERITE A CAUSA DEL CROLLO DEL PAVIMENTO, RACCONTA GLI ATTIMI DRAMMATICI SUBITO DOPO IL CEDIMENTO DEL SOLAIO: "BALLAVAMO E ALL’IMPROVVISO MI SONO TROVATO IN UN’ALTRA DIMENSIONE..."

Estratto dell'articolo di Marco Gasperetti per il “Corriere della Sera”

valeria ybarra e paolo mugnaini in ospedale dopo il crollo del solaio alla festa del loro matrimonio

Una prima notte di nozze da incubo all’ospedale. Tra medici, accertamenti diagnostici, dolori provocati da quel salto di oltre cinque metri in […] una voragine che si è aperta sotto i loro piedi e li ha inghiottiti mentre stavano festeggiando il matrimonio. Eppure, Paolo e Valeria sono riusciti a ritrovare il sorriso. È accaduto quando, ancora sotto choc, ai medici che li stavano visitando e avevano consigliato loro di rimanere ricoverati in osservazioni per poche ore, hanno chiesto un favore, l’unico. «Non divideteci». […]Paolo Mugnaini, 26 anni, laurea in Ingegneria, insegnante in una scuola fiorentina, e Valeria Ybarra, 26 anni, americana, di Houston, studi alla Luiss di Roma, professione manager, hanno atteso le dimissioni mano nella mano, nonostante le flebo e le ferite.

PISTOIA - CROLLA IL SOLAIO A UNA FESTA DI MATRIMONIO

[…] nel salone al primo piano del quattrocentesco ex convento francescano Giaccherino, sulle colline di Pistoia, dove si è aperta l’enorme voragine, c’erano una settantina di persone che ballavano e festeggiavano. Altre cento invitati da poco erano tornati a casa. Sei i feriti in codice rosso (due dei quali sono in prognosi riservata) e una trentina le persone con fratture e ferite varie.

valeria ybarra e paolo mugnaini

Che sia stato un inferno lo ha raccontato ai medici anche Paolo, lo sposo: «Stavo ballando davanti a mia moglie e con i nostri amici. Ridevamo, scherzavamo, tutti erano felici. All’improvviso mi sono trovato in un’altra dimensione. Al buio, nel vuoto. Un attimo e ho sentito corpi che mi cadevano addosso, insieme a macerie di ogni tipo, polvere, schegge». […] «Ero entrato in un gorgo spaventoso e non riuscivo a orientarmi. Poi, mi sono trovato davanti al mio migliore amico. L’ho chiamato ma non rispondeva, aveva un grosso taglio sulla testa, c’era tanto sangue. Solo allora ho iniziato a capire. Mi sono messo a urlare chiamando Valeria, mia moglie. Non rispondeva e sembrava scomparsa. Ho temuto che fosse stata sepolta dalle macerie».

pistoia crolla il solaio a una festa di matrimonio 2

[…] La procura di Pistoia ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di crollo, lesioni colpose e omissioni di lavori necessari per rimuovere i pericoli. Sembra che fosse la prima volta che in quella stanza al primo piano si ballasse. C’era un salone più grande e più sicuro che però non è stato utilizzato. […]

