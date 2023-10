11 ott 2023 19:33

"DOPO LA NASCITA DI NOSTRA FIGLIA MIA MOGLIE HA AVUTO PERDITE DI SANGUE, MA I MEDICI CI DICEVANO CHE ERA NORMALE" - LA RABBIA DI VINCENZO RINALDI, PROPRIETARIO DEL RISTORANTE ROMANO "RINALDI AL QUIRINALE" PER LA MORTE DELLA MOGLIE UNA SETTIMANA DOPO IL PARTO: "ERA DA SETTIMANE CHE LAMENTAVA DOLORI E PRURITO AL PETTO, NAUSEA E AFFANNO" - LA COPPIA È ANDATA AL PRONTO SOCCORSO PER TRE VOLTE IN POCHI GIORNI MA I MEDICI NON AVREBBERO RILEVATO NULLA DI ANOMALO - UNA SETTIMANA DOPO AVER PARTORITO, LA DONNA...