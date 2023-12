"DOVEVAMO ANCHE STARE ATTENTI A NON CADERE NOI NEL VUOTO" - PARLA IL BRIGADIERE PASQUALE RUTIGLIANI, UNO DEI CARABINIERI CHE HANNO SALVATO LA VITA A UNA RAGAZZA CHE STAVA TENTANDO DI SUICIDARSI, LANCIANDOSI DA UN PONTE DELLA TANGENZIALE DI BARI: "LE ABBIAMO PARLATO PER CIRCA 15 MINUTI, MA NON NE VOLEVA SAPERE DI ANDARE VIA DI LÀ. QUANDO SI È AGGRAPPATA ALLA RINGHIERA CON I PIEDI PENZOLONI NEL VUOTO, CI HA CHIESTO DI AIUTARLA, DICEVA 'NON MI LASCIARE'" - IL TWEET DELLA MELONI

«Può essere mia figlia, non la devo lasciare»: così, grazie alla prontezza di Pasquale e dei suoi colleghi dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti per soccorrere una ragazza che voleva togliersi la vita e rimasta a penzoloni nel vuoto sul ponte della Tangenziale di Bari, la… pic.twitter.com/5FdOovVTY9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 26, 2023

La telefonata è arrivata poco prima delle 20 della sera di Natale, mentre la pattuglia guidata dall’appuntato scelto Vincenzo Cespites, con a bordo anche il brigadiere Pasquale Rutigliani, si trovava su viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Dalla centrale operativa segnalavano la presenza di una persona a piedi in tangenziale, non lontano da lì. L’auto ha fatto inversione, imboccato la rampa d’accesso alla statale e trovato una ragazza di 20 anni sul bordo di un cavalcavia, pronta a buttarsi per togliersi la vita.

«Ci siamo avvicinati cercando di calmarla, ma non ne voleva sapere. Poi si è mantenuta con le mani a una grata di ferro e con i piedi a penzoloni nel vuoto, ed è allora che l’abbiamo bloccata, impedendole di cadere», racconta Rutigliani, 54 anni e una lunga carriera nell’Arma alle spalle. Con lui e Cespites, che l’ha aiutato nel trattenere la ragazza sul cornicione, sono intervenuti anche il brigadiere Gianpiero Baldinetti e l’appuntato scelto Enrico Toscano.

[…] «siamo solamente soddisfatti di aver salvato una vita e di aver fatto il nostro lavoro. E, quando siamo andati via dall’ospedale, la ragazza ci ha abbracciati e ringraziati».

Brigadiere Rutigliani, ha avuto paura?

«Paura no. Ero solo concentrato, come tutti i colleghi intervenuti, per cercare di trarre in salvo questa ragazza. Le abbiamo parlato per circa 15 minuti, ma non ne voleva sapere di andare via di là. Parlava poco, non ha detto cosa non andasse o perché si trovasse lì, ma almeno all’inizio era molto determinata a lasciarsi cadere (da un’altezza di circa 10 metri, ndr) e diceva di non voler vivere più. Poi, quando si è aggrappata alla ringhiera con i piedi penzoloni nel vuoto, ci ha chiesto di aiutarla, diceva “non mi lasciare”. Io e l’appuntato scelto Cespites l’abbiamo trattenuta per le braccia, una manovra molto complicata: con una mano ci reggevamo alla ringhiera, con l’altra tenevamo lei. Dovevamo anche stare attenti a non cadere noi nel vuoto. Ma dopo un po’ non ce la facevamo più, ma abbiamo resistito con tutte le nostre forze. È stata una bella scarica di adrenalina».

Quanto è durata l’operazione?

«Circa mezz’ora, tra i nostri tentativi di dissuaderla a parole e i circa 10 minuti in cui è rimasta sospesa nel vuoto. Lo stallo si è interrotto quando sono arrivati i vigili del fuoco, che con una scala sono riusciti a recuperare la ragazza e a trarla in salvo. A noi è rimasto un dolore alle braccia, che però è nulla rispetto all’orgoglio di aver salvato una vita».

Le era mai capitato un intervento del genere?

«Mi è capitato altre volte di salvare persone che tentano di togliersi la vita, ma una dinamica del genere mai. Ogni intervento fa storia a sé, l’importante alla fine è portare a termine il lavoro e riuscire a salvare una persona che sta attraversando momenti difficili. A volte le giornate di festa, come successo questa volta, possono creare insidie». […]

