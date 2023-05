"ECCO COSA SIAMO COSTRETTE A SUBIRE NOI RAGAZZE QUANDO SIAMO IN STRADA DA SOLE" - UNA VENTENNE ROMANA DI ORIGINI NIGERIANE CONDIVIDE SU TIKTOK IL VIDEO DELLE AVANCES INSISTENTI DI UN 50ENNE CHE CERCA DI FARLA SALIRE IN AUTO: "TI ACCOMPAGNO IO? NON TI FACCIO DEL MALE, SONO CATTOLICO COME TE. DAI, FACCIAMOCI UN GIRO" - IL FILMATO HA SCATENATO IL POLVERONE SUI SOCIAL, TRA CHI DIFENDE IL PORCELLONE (“MI PIACEREBBE SAPERE COME TI CONCI PER ESSERE COSÌ ABBORDABILE”) - E CHI INVECE… - VIDEO

[…] «Volevo raccontare quello che noi ragazze siamo costrette a subire ogni giorno quando siamo in strada da sole, soprattutto in periferia». Desirée ha solo 20 anni, è nata in Italia da genitori nigeriani, ma a causa di quel video divenuto virale — e poi rimosso da TikTok — si è ritrovata nel bel mezzo di una tempesta social. Due milioni di visualizzazioni, decine di migliaia di commenti.

Tra questi anche quelli di chi accusa la ragazza di aver provocato il molestatore, un uomo di oltre 50 anni che con insistenza ha cercato di farla salire sulla sua auto[…]«Mi piacerebbe sapere come ti conci per essere così abbordabile» . […] Un altro utente, che si fa chiamare Ben Small, addirittura la accusa di essere una prostituta. «Cliente sbagliato. E se avesse avuto una Lamborghini Urus?».

Invece Desirée la mattina del primo maggio era in attesa del bus, quando è stata avvicinata con una scusa da quel 50enne a bordo di una Panda azzurra: «Sai come si arriva a Tor Bella Monaca?». L’uomo ha tentato in ogni maniera di abbordarla: «Dove devi andare, ti accompagno io? Non ti faccio del male, sono cattolico come te. Dai dai, ripensaci, facciamoci un giro. Non ti va proprio?». La molestia si è protratta per oltre cinque minuti, nonostante i continui rifiuti della ragazza. «Dai lasciami il numero. Ora mi metto a piangere ».

[…] La sua denuncia sui social, oltre a tanta cattiveria, ha attirato anche la solidarietà femminile. «Ho ricevuto 17mila commenti di donne che mi hanno raccontato di subire praticamente ogni giorno approcci dello stesso tipo» . Una di loro, addirittura, avrebbe confidato di essere stata molestata dalla stessa persona. «Sono di quel quartiere, mi è capitata la stessa cosa con lo stesso uomo » . Mentre un’altra ragazza, sempre della zona, sarebbe stata inseguita dalla stessa auto in piena notte.

La studentessa ora ha paura. […] anche perché non si aspettava tanto livore: «C’è chi mi ha detto che era una messinscena o chissà come ero conciata. A parte che stavo andando al lavoro ed ero con una felpa, ma nulla giustifica quello che mi è capitato e capita a tante ragazze ogni giorno. Soprattutto nella periferia di Roma. Un altro mi ha scritto non dovresti uscire la notte da sola. Ma era mattina e che faccio? Non vado più all’università?».

In un altro video, postato sempre su TikTok, la giovane era stata inseguita da un uomo a tarda notte fino a sotto casa. « Ho visto che era sull’autobus ed è sceso con me. Mi ha pedinato, poi mi ha chiesto se fossi una escort. E questo solo perché sono di origine africana».

