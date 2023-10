"EDOARDO, SE SENTI QUESTO MESSAGGIO TORNA A CASA, FAI IN MODO DI FARCI SAPERE DOVE SEI" - L'APPELLO DI CLAUDIA PERSIA, LA MADRE DI EDOARDO CAMILLI, IL 16ENNE SCOMPARSO VENERDI' SCORSO A ROMA - IL RAGAZZO È USCITO DA CASA, NEL QUARTIERE DI TESTACCIO VENERDI' POMERIGGIO E L'ULTIMO L'ULTIMO SEGNALE CHE SI HA DI LUI, TRASMESSO DAL SUO TELEFONINO CHE LO LOCALIZZAVA A CENTOCELLE, È DI VENERDÌ, ORE 19.30. - DA QUEL MOMENTO SI SONO PERSE LE SUE TRACCE - VIDEO

Estratto da www.corriere.it

EDOARDO CAMILLI

«È mio figlio. Vi prego di condividere». Un appello accorato, quello postato su Facebook da Claudia Persia, mamma di Edoardo Camilli, il sedicenne di Testaccio scomparso venerdì pomeriggio, 20 ottobre. […] La famiglia ha subito attivato le forze dell'ordine e chiamato tutti, amici e conoscenti, ma in assenza di notizie e in preda alla preoccupazione la madre di Edoardo, Claudia, ha deciso di rivolgere un appello pubblico a tutti, […] Sui social circola anche la descrizione dettagliata di Edoardo, per riconoscerlo: è alto 193 centimetri, è di corporatura magra, ha capelli castani e occhi verdi. Piccolo segno di riconoscimento: un neo chiaro sulla guancia destra. E il giorno della scomparsa indossava «un golfino grigio chiaro con la zip, pantaloni della tuta neri con tasconi laterali, scarpe Nike alte bianche col baffo azzurro».

CLAUDIA PERSIA LA MAMMA DI EDOARDO CAMILLI

L'APPELLO DELLA MAMMA

Nessuno sa dove sia, nessuno ha avuto più notizie da venerdì. Sui social tutti sono avvisati e mobilitati, il video-appello della mamma Claudia sta circolando. Anche nella comunità del Pd dato che Edoardo fa parte dei Giovani democratici del I Municipio. Studia al Gioberti di Trastevere e, l'ultima volta, il suo cellulare è stato rintracciato a Centocelle. E' la mamma a ricostruire quegli ultimi minuti prima della scomparsa:

«Abbiamo perso le tracce di Edoardo venerdì pomeriggio verso le 15 - dice la madre nel suo messaggio che è anche una richiesta di aiuto -, quando è uscito aveva il telefono quasi spento, si è spento subito dopo e non si è più riacceso se non per un momento subito dopo, alle 19.30, in zona Centocelle. I carabinieri e la polizia lo stanno cercando ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, qualsiasi informazione bella o brutta in vostro possesso vi preghiamo di contattare le forze dell'ordine o noi. Chiamatemi se potete anche in forma anonima, abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti voi». E poi, rivolta al figlio: «Edoardo, se invece sei tu ad ascoltare questo messaggio torna a casa, fai in modo di farci sapere dove sei e ti veniamo a prendere, ti aspettiamo e lo affrontiamo insieme».[…]

CLAUDIA PERSIA LA MAMMA DI EDOARDO CAMILLI