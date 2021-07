LA PRESA DEL CHIELLO! SPOPOLANO IN RETE I MEME SULLA TRATTENUTA DEL CAPITANO AZZURRO SU SAKA - IN VERSIONE SUPERMAN L'AZZURRO SALVA L'INGLESE DAL VUOTO O DA UN FIUME DI LAVA - PER I TIFOSI PIU' ARRABBIATI E' LA PRESA CHE HA IMPEDITO A SAKA DI PRENDERE LA COPPA. E C'E' ANCHE CHI LI HA TRASFORMATI IN UN QUADRO IN STILE VAN GOGH...