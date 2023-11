"ERO COME LORO, ORA MI SENTO ITALIANO. PARLO PER DARE GIUSTIZIA A MIA SORELLA" – LA TESTIMONIANZA DI ALI HAIDER, FRATELLO MINORE DI SAMAN ABBAS, LA RAGAZZA DI ORIGINI PACHISTANE UCCISA E FATTA A PEZZI A NOVELLARA PER ESSERSI OPPOSTA A UN MATRIMONIO COMBINATO: ''HO PROVATO A FARMI DEL MALE, IN COMUNITÀ HO BEVUTO DEL PROFUMO, VOLEVO UCCIDERMI'' – E, PRIMA DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELL'AUDIZIONE PER UN CROLLO EMOTIVO, HA CONFESSATO: "HO ANCORA PAURA DI PAPÀ..."

IL FRATELLO DI SAMAN, ERO COME LORO, ORA MI SENTO ITALIANO

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 NOV - "Io sono cresciuto in quella cultura, da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che non si poteva fare amicizia con le ragazze, era vietato, e per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. In quel momento avevo la loro stessa mentalità, per me era una cosa sbagliata.

Ma ora è tutto cambiato, da quando sono in comunità. Mi sento anche di essere italiano. Per come penso ora, hanno fatto una cosa sbagliatissima". Lo ha detto il fratello di Saman Abbas, in un accorato momento della sua testimonianza rispondendo alla domanda sul perché inviò ai propri familiari la foto della sorella che baciava il fidanzato

OMICIDIO SAMAN: FRATELLO, 'ERO RIMASTO SOLO, HO PROVATO A UCCIDERMI'

(Adnkronos) - ''Ho provato a farmi del male, in comunità ho bevuto del profumo, volevo uccidermi. Ero rimasto da solo''. Lo ha detto il fratello di SAMAN, rispondendo alle domande dell'avvocato Teresa Manente, dell'associazione 'Differenza donna', parte civile nel processo. ''Avevo paura di mio padre - ha poi aggiunto - ha provato anche a fare del male a SAMAN. Quando è tornata dal Belgio, lui l'ha aggredita con un coltello. Aveva bevuto. Mi sono messo in mezzo, ho preso il coltello per buttarlo via e nel farlo mi sono ferito tra il pollice e l'indice''.

IL FRATELLO, PARLO PER DARE GIUSTIZIA A MIA SORELLA SAMAN

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 NOV - Perché hai deciso di dire tutta la verità? Risposta di Abbas,il fratello di Saman in aula: "Da quando è successa questa roba, ho tenuto tutto dentro di me, ogni giorno soffro e mi voglio liberare. La notte non riesco a dormire. In camera mia ho attaccato le foto di mia sorella e, quando le guardo sbatto la testa contro il muro. So che se adesso dico tutte le cose come stanno, mi libero un po'. Questa cosa me la porterò dietro tutta la vita, ma se c'è qualcosa che mi può aiutare è sfogarsi, parlando, dire le cose come sono andate e come è successo. E per la giustizia di mia sorella".

SAMAN ABBAS

SAMAN: IL FRATELLO, 'HO ANCORA PAURA DI PAPÀ' E CHIEDE LA PAUSA

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 NOV - Quando gli è stato domandato del rapporto che c'era tra i genitori, il fratello di Saman ha avuto un piccolo crollo e ha chiesto di interrompere l'audizione. La presidente della Corte di assise di Reggio Emilia Cristina Beretti ha concesso la sospensione, anticipando la pausa pranzo. "Ho ancora paura di papà", ha detto il giovane prima di fermarsi, mentre rispondeva alle domande di un avvocato di parte civile. Gli era da poco stato chiesto se aveva avuto paura, anche nei mesi successivi all'omicidio della sorella?

"Sì, ho avuto paura che mio zio in qualche modo mi facesse male, anche se era in carcere". Hai avuto paura di tuo padre? "Sì, perché da piccolo mi picchiava, tante volte". Papà picchiava anche tua sorella? A quel punto il testimone ha raccontato una scena, già descritta in interrogatori precedenti, in cui si sarebbe ferito con un coltello, frapponendosi tra il padre e Saman. E qual era il rapporto tra i tuoi genitori, tuo padre picchiava anche tua madre? A quel punto il giovane ha chiesto la sospensione.

