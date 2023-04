12 apr 2023 10:12

"ERO UN MARITO, HO AVUTO 4 FIGLI E POI HO DECISO DI METTERE A POSTO LE COSE, NON STANDO BENE NEL MIO CORPO" - L'HAIR STYLIST TRANSGENDER ANDREA PAOLA IANNOTTI, SI CANDIDA COME SINDACO DI CAMPODIMELE, IN PROVINCIA DI LATINA: "HO PENSATO A UN MIO IMPEGNO IN POLITICA QUANDO SEPPI DELLA CANDIDATURA DI MARIO ADINOLFI A VENTOTENE COL POPOLO DELLA FAMIGLIA. HO PENSATO CHE UNA MIA CANDIDATURA AVREBBE POTUTO RAPPRESENTARE UNA RISPOSTA IDONEA ALLA SUA OFFERTA POLITICA" - "VOGLIO FARE IL SINDACO E DIMOSTRARE CHE…"