"ESORCISMI, OMELIE DAI TONI MEDIEVALI. E POI SOSTENGONO ANCHE CHE DIO PUNISCE CON IL COVID CHI SBAGLIA” - A TORINO I SACERDOTI DELLA PARROCCHIA FRASSATI FINISCONO NEL MIRINO DEI FEDELI: “MANDATE VIA QUEI PRETI” – UN DOSSIER DI 40 PAGINE INVIATO IN VATICANO: "È QUESTA LA CHIESA?”

Esorcismi di Leone XIII, catechismo di Pio X, discendenza diretta da Adamo ed Eva di cui avremmo ancora le tracce nel Dna, Dio che punisce chi sbaglia (anche con il Covid). Comunione in bocca, guai se sulle mani. E chi non va a messa finisce dritto all'inferno. Bentornati nel Medioevo. L'indirizzo? Via Pietro Cossa 280 a Torino, parrocchia del beato Pier Giorgio Frassati.

Registi dell'operazione nostalgia, dal settembre 2018, i parroci "in solido" e in talare d'ordinanza, i padri Giuseppe Calvano e Danilo Palumbo, religiosi del Verbo Incarnato, congregazione fondata dall'argentino Carlos Miguel Buela, condannato da Papa Francesco al confino e a non esercitare il ministero per abusi sessuali.

Accade sotto la Mole. È tutto in un dossier di una quarantina di pagine che è stato spedito, tramite un avvocato torinese, all'ex Sant'Uffizio a Roma ( la Congregazione per la dottrina della fede). Un gruppo di parrocchiani, dopo avere inutilmente interloquito con l'arcivescovo Cesare Nosiglia, ha deciso di raccogliere una dettagliata documentazione per chiedere lumi: è questa la Chiesa?...