"EVITATE ATTIVITA' INAPPROPRIATE A SAN VALENTINO: POTETE PERDERE LA DIGNITÀ" (E PORTARVI A CASA L'HIV) - IN CAMBOGIA LE AUTORITÀ PROVANO A SPEGNERE I BOLLENTI SPIRITI NEL GIORNO DELLA FESTA DEGLI INNAMORATI - NEL PAESE SI CREDE CHE QUESTA OCCASIONE MINACCI LE CREDENZE BUDDISTE TRADIZIONALI - IN CAMBOGIA L'AIDS CONTINUA A DIFFONDERSI SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI E I MEDICI RICORDANO DI STARE ATTENTI - IN THAILANDIA, INVECE, 20 COPPIE OMOSESSUALI SI SONO SPOSATE, MA SENZA CHE IL RITO ABBIA VALORE LEGALE...

Il traffico delle vergini in Cambogia

(ANSA-AFP) - "Evitare attività inappropriate nel giorno di San Valentino: c'è il rischio di perdere la propria dignità". Le autorità cambogiane hanno messo in guardia i giovani in occasione di questa festività importata dall'estero e che per i più conservatori minaccerebbe le credenze buddiste tradizionali.

Parallelamente, l'Autorità nazionale di controllo dell'Aids ha ricordato che il virus continua a diffondersi nel Paese e ha avvertito che alcuni, soprattutto i giovani, approfittano di questa giornata per "avere dei rapporti sessuali". Un clima differente si vive invece nella confinante Thailandia dove le autorità di Bangkok hanno offerto per San Valentino certificati di matrimonio senza effettivo valore legale alle coppie omosessuali.

test hiv

Nel distretto di Pathum Wan, una ventina di innamorati si sono detti "lo voglio" durante una cerimonia che si è tenuta in un centro commerciale molto frequentato dai turisti. In Vietnam, dove la società propone il matrimonio come modello da seguire, vige invece l'usanza per i giovani single di riunirsi in un tempio della capitale Hanoi per chiedere l'amore. "Aiutami Buddha, per favore, vorrei avere un fidanzato quest'anno così non sarò più sola", ha pregato Nguyen Thi Ly davanti all'altare della pagoda Ha, piena di offerte di ogni tipo come rose, frutta , biscotti o banconote false destinate ad essere bruciate.

I vietnamiti, legati ai riti confuciani e buddisti, sono soliti pregare nei templi per ottenere prosperità, felicità o pace, secondo un calendario definito dal ciclo della luna. Cambiando continente cambiano anche le ritualità. Nello Zimbabwe ad esempio gli innamorati nel giorno di San Valentino offrono alla sposa melodie col sassofono. Nonostante la grave crisi economica che dura da più di vent'anni e una società conservatrice che scoraggia le manifestazioni pubbliche di affetto, il Paese africano celebra la giornata degli Innamorati. E l'ultima tendenza è proprio quella di assumere un sassofonista per inscenare una tenera serenata alla persona amata.

Preservativi hiv virus aids hiv Preservativi manuel ha hiv e fa il cuoco in carcere