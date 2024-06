7 giu 2024 18:05

"A FABRIZIO CORONA HO COMPRATO SETTE BENTLEY" – LELE MORA PARLA DEL SUO AMORE “PLATONICO” CON “FURBIZO” E DEI MILIONI CHE HA BUTTATO PER LUI: “ERA UNO CHE GUIDAVA SENZA PATENTE. LO FERMAVANO, GLI SEQUESTRAVANO LA MACCHINA, VENIVA A PIANGERE DA ME E IO COSA FACEVO, NON GLIELA COMPRAVO?” – “IL FIGLIO DI CORONA, CARLOS, MI CHIAMA ZIO” – “FABRIZIO HA UNA BRUTTA MALATTIA, QUELLA…”