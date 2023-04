"FAREMO UNA MAREA DI FUNERALI" - LA GUERRA A MILANO TRA LE PANDILLAS SUDAMERICANE PER IL CONTROLLO DEL MERCATO DELLA DROGA - IL FENOMENO INTERESSA IL CAPOLUOGO LOMBARDO DA CIRCA 20 ANNI E LE BANDE INIZIANO A DARE FASTIDIO ANCHE ALLE FAMIGLIE CRIMINALI ITALIANE, NIGERIANE E ALBANESI CHE CONTROLLANO LE PIAZZE DI SPACCIO - LE GANG HANNO DELLE GERARCHIE E REGOLE BEN CONSOLIDATE, I CAPI DELLE BANDE SI RIUNISCONO PER DEFINIRE I CONFINI DEI TERRITORI, E CHI SGARRA…

1 - «CI SARÀ IL BOOM DI FUNERALI» COSÌ LE GANG DI LATINOS SI STANNO PRENDENDO MILANO

Estratto dell'articolo di Federica Zaniboni per “il Messaggero”

UNA GANG LATINA IN AZIONE NELLA METROPOLITANA DI MILANO

[…]A Milano si allarga l'incubo delle pandillas, che da anni si fanno la guerra in città per dimostrare la propria supremazia. Una ferocissima aggressione a colpi di machete nel marzo del 2022 ha portato ieri all'arresto di nove esponenti dei Latin King della fazione Chicago. A finire in manette, anche «l'Inca supremo della tribù», 36 anni e il più anziano del gruppo. «Questa cosa finisce male e faremo una marea di funerali», diceva al telefono, intercettato, parlando con il membro di una banda rivale.

[…] Ma questa lotta non è fine a se stessa. Serve per la supremazia nel mercato della droga, per prendersi più spazi possibili in città. Tanto che queste bande cominciano a dare molto fastidio anche alla criminalità organizzata, quella composta da italiani, ma anche da nigeriani e albanesi.

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA RIPRENDONO I MEMBRI DELLA GANG MS13

LA RICOSTRUZIONE

Ad essere preso di mira un anno fa era stato l'ex capo della MS13, storica gang nemica dei Latin King. In via Chiese, zona Bicocca, il giovane sudamericano era stato aggredito brutalmente dal gruppo. Prima un pugno in faccia, poi una serie di bottigliate fino a farlo stramazzare al suolo. A quel punto, i rivali gli avevano quasi staccato una mano a colpi di machete. Da lì hanno preso il via le indagini della Squadra Mobile di Milano e non ci è voluto molto prima che gli investigatori inquadrassero il blitz nell'ambito dei conflitti tra pandillas.

le risse dei latin kings 5

[…] Con calci, pugni e lanci di bottiglie di vetro, i Latin King si erano affrontati con gruppi rivali nell'aprile del 2022 in via Avezzana e il 30 giugno dello stesso anno ad Assago. «Ho notato che vi sta piacendo passare per zone che non sono vostre», minacciava il capo al telefono. «Dobbiamo fare una pulizia di zona perché stanno passeggiando nelle nostre zone».

[…] Il fenomeno delle guerre tra latino spa interessa il capoluogo lombardo da oltre vent'anni, con la prima grande operazione delle forze dell'ordine nel 2000. Nonostante i numerosi interventi effettuati nel corso tempo per contrastare le gang, continuano le aggressioni e le faide nei quartieri della città. I gruppi si riorganizzano, si ampliano e riescono sempre a mantenere saldi i propri principi.

biglietto da visita latin kings

LE GERARCHIE

A caratterizzare le pandillas, infatti, vi è solitamente una struttura gerarchica ben consolidata in cui ciascuno ha il proprio ruolo e si attiene a regole precise. Il senso di appartenenza al gruppo è uno dei valori più consolidati: i nuovi membri vengono sottoposti a riti di iniziazione (nel caso dei Latin King o dei Barrio 18, ad esempio, consiste in un violento pestaggio a cui bisogna resistere) e, una volta dentro, i simboli della banda vengono impressi sulla pelle con dei tatuaggi.

latin kings 7

L'omertà, poi, può tenere legati anche gli esponenti di gruppi che tra loro sono rivali, rischiando talvolta anche di ostacolare le indagini. […] I capi si occupano di indire le riunioni periodiche e di controllare che le proprie aree di influenza non vengano invase da altre bande. Chi non rispetta le regole della gang viene costretto a subire punizioni corporali e violenze morali. L'obbligo a versare somme di denaro destinate a finanziare l'associazione è poi un altro modo in cui vengono puniti i membri disobbedienti.

GANG LATINE - MIGUEL ANGEL GOMEZ E DNIS JOSE HERNANDEZ CABRERA CAPI DELLA BANDA BARRIO 18

2 - BARRIO 18, MS13, TRINITARIOS. LA FAIDA INFINITA TRA LE BANDE

Estratto dell'articolo di Federica Zaniboni per “il Messaggero”

A ciascun gruppo, la propria zona. Nulla è più importante che difenderla. Latin King, Barrio18, MS13, Trinitarios e Forever sono solo alcune delle pandillas che negli anni hanno stabilito i propri confini nella città di Milano. Sì, perché dietro alle zone conosciute da tutti, ce ne sono altre ben definite che per nessun motivo devono essere invase dai rivali. […]

I […] La maggior parte degli episodi violenti, però, riguarda le faide tra pandillas rivali con lo scopo di rivendicare un determinato territorio.

latin kings 11

[…] Storica nemica dei Barrio 18 è la MS13 (Mara Salvatrucha), una delle gang considerate più feroci nel Milanese. Negli ultimi anni si sarebbe resa responsabile di diversi accoltellamenti e omicidi, tra cui quello nel 2019 di un salvadoregno trovato morto a San Giuliano Milanese. La MS13 opera principalmente nella zona di Lambrate, così come i Latin Kings, altro gruppo particolarmente radicato nel capoluogo lombardo.

I Latin Kings ispanici hanno base a Chicago

Storicamente suddivise nelle fazioni di Chicago e New York, le varie tribù hanno una struttura fortemente gerarchica. Tra le maggiori pandillas, poi, sul territorio milanese è attiva anche quella dei Trinitarios, di origine dominicana. Ma nonostante le guerre costanti per spartirsi le zone della città, nel corso degli anni le alleanze si sono rivelate mutevoli, anche con la nascita di nuovi sottogruppi. F. Zan.

