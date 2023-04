"FERMATEVI, SIETE ANCORA IN TEMPO" - PRIMA DEL FACCIA A FACCIA IN TRIBUNALE IL GIUDICE AVREBBE CONSIGLIATO A TOTTI E ILARY DI CERCARE DI TROVARE UN ACCORDO. LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO È STATA RIMANDATA A QUEST’ESTATE NELLA SPERANZA CHE I LEGALI DEI DUE RAGGIUNGANO UN COMPROMESSO – IL PUPONE E LA SCIO'GIRL SI CONTENDONO L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI, LA LORO CASA, UN GENEROSO PATRIMONIO IN BANCA E L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO – IN QUATTRO ORE DI CONFRONTO I DUE NON SI SONO AVVICINATI. LE LORO RICHIESTE AL MOMENTO SONO MOLTO DISTANTI…

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni per “il Corriere della Sera”

Fermatevi, finché siete ancora in tempo. E pensateci bene. Questo, più o meno, è stato il consiglio che il giudice del tribunale civile, Simona Rossi, avrebbe dato a Francesco Totti e Ilary Blasi, comparsi in aula venerdì pomeriggio per la prima udienza effettiva (dopo il rinvio del 14 marzo) della causa di separazione.

Che al momento li vede l’uno contro l’altra armati a disputarsi affidamento dei figli, eventuale assegno di mantenimento, casa coniugale, proprietà immobiliari e un sostanzioso patrimonio in banca.

E per favorire i colloqui diplomatici, il giudice Rossi avrebbe concesso tempo di qui fino all’estate agli avvocati della coppia - Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei - perché trovino un benedetto accordo che scongiuri la lunga e accanita battaglia legale che altrimenti li aspetta.

Le premesse però non sono confortanti. Dopo quattro ore di confronto incrociato - tenuto segreto fino all’ultimo (come si può tenere segreto qualcosa a Roma e infatti si è puntualmente venuto a sapere) per evitare la ressa di giornalisti e curiosi davanti al palazzo aperto solo per loro - il Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi non si sono avvicinati nemmeno di un centimetro. Il rituale tentativo di conciliazione non è andato a buon fine ed era prevedibile.

Le richieste sono molto distanti, nessuno dei due pare disposto a cedere. Né Ilary che la causa l’ha avviata, con ricorso del novembre scorso, né Francesco, che si è costituito ai primi di marzo con una memoria difensiva da 120 pagine più allegati, un tomo. Per rispondere punto per punto alle rivendicazioni dell’ex moglie. Consigliato in tal senso (non sempre bene, azzarda qualcuno) dalla compagna Noemi Bocchi, che sa come farsi ascoltare. […]

