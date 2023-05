"FERRAGNEZ" A PESO D'ORO – LA PRIMA STAGIONE DEL DOCUREALITY DI PRIME VIDEO, IN CUI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ SI RACCONTANO TRA UNA SEDUTA DALLO PSICOLOGO E UNO SHOOTING, È COSTATA LA BELLEZZA DI 5,7 MILIONI DI EURO, OVVERO 710 MILA EURO A PUNTATA. PIÙ O MENO COME UNA DELLE SERIE INTERNAZIONALI PRODOTTE DALLA PIATTAFORMA – RISCHIO CALCOLATO O INVESTIMENTO AVVENTATO? INTANTO LA SECONDA STAGIONE È ONLINE E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

THE FERRAGNEZ

Il 18 maggio ha debuttato la seconda stagione a più di un anno dall’esordio. The Ferragnez è tornato su Prime Video con nuovi episodi in cui Chiara Ferragni e Fedez continuano a fare ciò che hanno sempre fatto: raccontare la loro vita dal proprio punto di vista.

Per la piattaforma streaming, si tratta di uno degli appuntamenti di punta che coincide con un lauto esborso economico. Quanto costa The Ferragnez? Consultando il sito del Ministero della Cultura, il costo della produzione dichiarato, per la prima stagione, è di 5.695.287,00 euro.

the ferragnez 2 7

Il costo è spalmato su 8 puntate il che significa oltre 710.000 euro a puntata e 14.238 euro circa al minuto. Cifre astronomiche in considerazione del tipo di programma.

Il docureality di Chiara e Fedez è assimilabile, relativamente ai costi, alle fiction (genere di gran lunga più costoso rispetto all’unscripted) di Prime Video […]

Il motivo per il quale i costi dello show sono presenti sul sito del MiC è dovuto al fatto che per The Ferragnez sono stati chiesti contributi e riconoscimenti ai sensi della L.220/2016. La richiesta, però, sempre stando al medesimo portale, sembra non essere andata a buon fine.

the ferragnez 2 5 the ferragnez 1 the ferragnez 2 3 the ferragnez 2 2 the ferragnez la serie 1 i ferragnez ripresi durante la terapia di coppia 5 i ferragnez ripresi durante la terapia di coppia 6 i ferragnez ripresi durante la terapia di coppia 7 i ferragnez the ferragnez la serie 2 the ferragnez 2 4 the ferragnez 2 6