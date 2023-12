AI "FERRY" CORTI - DOPO IL “PANDORO-GATE”, FEDEZ È TORNATO SUI SOCIAL PER POSTARE FOTO E VIDEO CON CHIUNQUE: IL CANE, I FIGLI, IL SUO AMICO TRAPPER RONDO DA SOSA, SUO PAPÀ MA NON C'È TRACCIA DELLA MOGLIE – È UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE CONCORDATA, PER FAR PASSARE LA BURIANA E SPERARE CHE I FOLLOWER DIMENTICHINO? - SECONDO GLI "ADDETTI AI LIVORI" I DUE AVREBBERO LITIGATO, E FEDEZ AVREBBE MESSO NEL MIRINO FABIO MARIA DAMATO, BRACCIO AMBIDESTRO DELLA MOGLIE (CHE QUALCHE MALIZIOSO CHIAMA IL "VERO" MARITO DELLA FERRAGNI)

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

FEDEZ SUI SOCIAL DOPO IL PANDORO GATE

Dove eravamo rimasti? Fedez ha rotto l’esilio social nel quale lui e Chiara Ferragni si erano rifugiati dopo l’esplosione del pandoro (ma anche uova di Pasqua) gate. E lo ha fatto come se nulla fosse successo, scegliendo di sorvolare sulla gigantesca bufera che ha travolto sua moglie e, in buona parte, anche lui.

Semplicemente, il cantante ha riaperto le imposte della finestra che affaccia sulla sua vita, finestra in cui sono abituate a sbirciare ogni giorno, quasi ogni ora, milioni di persone (per la precisione quasi 15, per stare solo a quelle che seguono il cantante su Instagram).

E così è tornato lui, sono tornate le sue ciabatte, è tornata Paloma, il cucciolo di Golden allergico ai suoi comandi, sono tornati anche i suoi bimbi, Leone e Vittoria. Non è tornata, però, Chiara Ferragni, che dal suo ultimo post con l’ormai celebre tuta grigia indossata nel messaggio di scuse — per quanto dimessa, è andata comunque sold-out — è stata immortalata solo da Corriere.tv , la vigilia di Natale al parco Sempione di Milano, con i suoi figli.

Da quel momento, l’attività social del cantante non si è più interrotta. Certo, non si può dire che sia nella frenesia di condivisione a cui aveva abituato i suoi fan, come nel mostrare la sontuosa casa nuova dalla cabina armadio alla placchetta del wc, ma la ripresa c’è. Del Natale della famiglia più mediatica d’Italia — il cui denso programma, anticipato prima dello scandalo, è saltato in blocco — questa volta si è saputo ben poco, nonostante sia un periodo più che mai instagrammabile. Non si sono visti outfit — se non di sfuggita quelli dei bambini —, niente tavolate o foto sotto l’albero.

chiara ferragni nello store di roma

Ma quello che si è visto, lo ha mostrato lui. Dalle storie di Fedez si evince che è stato a Milano, a casa. Gli unici regali immortalati sono le bambole regalate alla piccola Vittoria: una che evidentemente desiderava e una meno, che le ha regalato lui. A corredo del video, la scritta: «Ieri la Vitto ha imparato a mentire quando ti fanno un regalo che non ti piace». [...]

Storie (destinate a evaporare nel giro di 24 ore) girate quasi sempre con la chiave dell’ironia, che sembrano sondare il terreno, riproponendo una «normalità» che però normale non è, visto che manca l’altra metà della crasi. I Ferragnez senza Chiara Ferragni, inevitabile convitato di pietra in ogni video del cantante. Ma anche omettere è una scelta: esiste quello che ti mostro. E quindi va tutto bene anche se non va tutto bene. Che poi, alla fine, è forse il principio dei social

aperitivo chiara ferragni sul ghiacciaio 1

Dopo diversi «errori di comunicazione» — tre parole diventate una citazione —, l’ultimo dei quali è stato probabilmente proprio l’entrare nel merito della vicenda Balocco con parole non esattamente d’aiuto («Ciò che fa mia moglie e ciò che faccio io sono due cose diverse, anche se ci percepite come un’unica persona. Ma sono due cose differenti»), Fedez ha scelto di tornare a puntare i fari sulla sua quotidianità.

La cagnolina al parco a cui lancia il frisbee (certo, di Prada), l’amico che incontra sotto casa (certo, è il trapper Rondo da Sosa), il papà Franco Lucia al suo fianco, i bambini che giocano mentre lui suona la chitarra. Storie (destinate a evaporare nel giro di 24 ore) girate quasi sempre con la chiave dell’ironia, che sembrano sondare il terreno, riproponendo una «normalità» che però normale non è, visto che manca l’altra metà della crasi. [...]

chiara ferragni fedez PENSATI PARACULA - MEME SUL PANDOROGATE DI CHIARA FERRAGNI BY OSHO la festa di fedez al supermercato 8 meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 1 la festa di fedez al supermercato 7 chiara ferragni e il pandoro balocco FEDEZ SUI SOCIAL DOPO IL PANDORO GATE