"FILIPPO TURETTA NON ESISTE" - POTEVANO MANCARE I NEGAZIONISTI DEL KILLER DI GIULIA CECCHETTIN? - ALCUNI TWITTAROLI SOSTENGONO CHE LUI SIA "SOLO UN'INVENZIONE" ED EVOCANO IL COMPLOTTONE: "ESISTONO SOLO DUE FOTO DI MERDA DI CINQUE ANNI FA FATTE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE POI IL VUOTO TOTALE" - "NESSUNO DEL SUO PAESE SA CHI SIA, STANNO APPARECCHIANDO TUTTO PER IL SUO FINTO SUICIDIO..."

Finalmente (grazie ai nostri collaboratori in tutta Italia) abbiamo la foto 0.



La foto a sx è l'originale, a destra abbiamo "Turetta" sapientemente creato dall' IA.



Posizione innaturale delle braccia stesso sfondo, volto deformato.



— Prussian Guardian WBW ????????????‍? (@Arestovizzo) January 25, 2024

Spuntano "negazionisti" di Filippo Turetta. Sui social sono sempre più diffusi i post di utenti che mettono in dubbio l'esistenza stessa dello studente veneto che ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 21enne è in carcere a Verona, ma secondo questi utenti Turetta non esiste [...]

"Filippo Turetta semplicemente non esiste due foto di m***a di 5 anni fa fatte con ai e poi il vuoto totale, nessuno del paese ha idea chi sia, O foto o video di lui dopo arresto (a bossetti fecero arresto in diretta nazionale) stanno apparecchiando tutto per il suo falso suicidio", scrive un utente il cui post è stato rilanciato da chi vede in queste esternazioni solo un'ulteriore fonte di dolore per la famiglia di Giulia.

[...] Insomma, teorie complottiste rilanciate con l'hashtag #Turettanonesiste che fanno indignare tanti utenti dei social che hanno seguito con apprensione la scomparsa della giovane e in seguito si sono indignati per la morte.

