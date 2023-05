"È LA FINE DEL MONDO" - I SINDACI DEI COMUNI DELL'EMILIA ROMAGNA CONTANO I DANNI PROVOCATI DALL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO LA REGIONE - LA SITUAZIONE MIGLIORA A FAENZA, FORLÌ E CESENA MA È ANCORA CRITICA A RAVENNA, DOVE E' STATA DISPOSTA L'EVACUAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI - IL BILANCIO DEI MORTI È SALITO A 14, QUELLO DEGLI SFOLLATI È DI 20 MILA E 18.500 PERSONE SENZA LUCE - ORA SCATTA L'ALLARME FRANE: SONO STATI SEGNALATI 280 DISSESTI ATTIVI…

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

1. I MORTI PER LE ALLUVIONI IN EMILIA-ROMAGNA SALGONO A 14

(ANSA) - È salito a sei morti e un disperso il bilancio dell'alluvione che ha colpito il territorio ravennate. Diventa quindi 14 il conto totale delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. Questa mattina a Faenza la polizia ha recuperato il corpo di un ultrasettantenne.

SFOLLATI NEI PALASPORT - MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

2. EVACUAZIONE TOTALE DI ALCUNE FRAZIONI A RIDOSSO DI RAVENNA

(ANSA) - Il Comune di Ravenna ha disposto l'evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse. Ha inoltre ricordato che è obbligatorio lasciare l'abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non disponesse di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio, il museo Classis di Classe in via Classense 29. Continua intanto a preoccupare la situazione a Fornace Zarattini, frazione alle porte della città romagnola, evacuata già da ieri mattina e ora allagata

3. “ABBIAMO PERSO TUTTO”

Estratto dell'articolo di Niccolò Zancan per “La Stampa”

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

A un certo punto c'è stato come un rumore di stacco. Il blackout ha spento le luci. Gli elettrodomestici, i telefoni in carica, le televisioni […] Erano le 3. […] A Lugo di Romagna stavano aspettando la piena, e la piena è arrivata.

«Mi fa piangere pensare a quei cittadini che erano stati tutto il giorno a portare sacchi di sabbia per contenere l'acqua al canale di laminazione», dice il sindaco Davide Ranalli. «Cercavano tutti insieme di alzare l'argine, sapendo bene che era solo un modo per guadagnare qualche ora. Hanno provato a salvare qualcosa, nell'impossibilità di salvare tutto. Consapevoli che la natura sarebbe stata più forte. E così è stato».

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

Lugo di Romagna è solo l'ultima piccola città invasa dalla piena. […] Il Serio, il Santerno, il canale di scolo emiliano romagnolo: tutto è tracimato. Così Lugo è stata presa da ogni lato, […]. Lugo è terra di coltivazioni e allevamenti, di peri, di vigne e grano. Nell'allevamento di maiali «Benfenati», in zona Zagonara, l'acqua saliva inesorabilmente.

«Aiutateci, vi prego» diceva il direttore dello stabilimento Davide Bacchiega. Tremila maiali con l'acqua alla collottola. […] E mentre lo diceva, un elicottero del 118 atterrava al centro di un incrocio risparmiato dall'alluvione, […] . E lì, caricava una signora cardiopatica ricoverata a «Villa Maria Cecilia». È una clinica convenzionata. […]

DANNI DEL MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

«Ma come è possibile che possa finire sott'acqua anche il posto che richiede la massima cura delle persone?». «Allagato!». «È allagato l'ospedale!» dicevano alla radio. E dunque: sommozzatori in azione all'accettazione, alla sala prelievi, risonanza magnetica e Tac. Fra le sedie a rotelle e le bombole dell'ossigeno. Vanno a salvare i generatori d'emergenza. Controllano i sotterranei e le sale operatorie. Mettono in salvo i medicinali e portano via, uno per uno, i pazienti più fragili. […]

maltempo in emilia romagna 7

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha detto un numero enorme, che è la prova esso stesso dell'impossibilità di stabilire con precisione quello che è accaduto: «Miliardi di euro di danni». Ma quanti miliardi? Questa indefinitezza è l'alluvione. Questa impossibilità di rimettere le cose in ordine, di nuovo dentro a degli argini conosciuti. Quanto tempo ci vorrà per aggiustare tutto?

Numeri: 280 frane attive. […] 18.500 persone senza luce, persone al buio e senza telefoni, senza connessione con il mondo. Gli sfollati sono invece oltre 20 mila, di cui 4.800 nei centri di accoglienza allestiti dai comuni della zona. I morti non sono più 9, ma 13: ieri hanno trovato una coppia di anziani annegati in una cascina a Russi e altri due, sempre nelle campagne della provincia di Ravenna.

maltempo in emilia romagna 1

Era un'alluvione annunciata, allerta rossa. […] Nomi di una geografia italiana dimenticata: Romiti, Cava, Schiavonia, Roncadello e San Benedetto. Acqua, ancora acqua. Se la situazione sta migliorando sul lato di Faenza, Forlì, Cesena, è ancora molto complicata sull'altro versante dell'autostrada. Da Lugo di Romagna a Ravenna. Anche qui nomi dimenticati: Fruges, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno. […] Forse è la prima volta che un'alluvione colpisce un territorio così vasto. Da Bologna al mare. […] Adesso come si può pensare anche soltanto di riaccendere la corrente? […]

maltempo in emilia romagna 2

Il giorno dopo è quello che svela tutta la fragilità dei nostri piani, piccoli o grandi che fossero. «Ho sentito la storia di un uomo di Budrio che appena uscito dalla concessionaria con l'auto nuova è finito travolto dalla piena». Certi bar sono diventati come degli approdi. In questa terra di grande accoglienza e generosità, stanno tutti a aiutarsi l'uno con l'altro. […]

maltempo in emilia romagna 3

L'alluvione ha anche questa prepotenza, di rimettere ordine nelle priorità degli esseri umani. Bisogna salvare i malati e le persone fragili, bisogna inventarsi una piccola barca per mettere in salvo gli animali domestici rimasti intrappolati: l'hanno fatto due ragazzi a Cesena. Adesso la piena sta scendendo verso il mare. Verso Ravenna. Domani sarà un altro giorno della verità, quando sarà visibile il segno del suo passaggio. Tutti hanno usato delle metafore per cercare di spiegare l'accaduto. Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: «È la fine del mondo». Il sindaco di Bologna Matteo Lepore: «È come un altro terremoto». E tutti, tutti, stanno già invocando un commissario per la ricostruzione. L'Italia distrutta dall'incuria, l'Italia salvata da un commissario straordinario. Questo è il finale. Senza sorprese. —

