"LE FOTO DEL BACIO DI MELONI CON BIDEN DOVREBBERO FAR DISCUTERE PIÙ DELLA MIA CON PUTIN” - JORIT, L’ARTISTA NAPOLETANO CHE SI E’ FATTO FOTOGRAFARE CON “MAD VLAD”, PASSA AL CONTRATTACCO DOPO LE POLEMICHE: “LA PROPAGANDA DI GUERRA CI HA FATTO CREDERE CHE DA UNA PARTE CI SIANO I BUONI (OCCIDENTE) E DALL'ALTRA I CATTIVI (RUSSIA, IN FUTURO ANCHE LA CINA?)" - GRAMELLINI: “CIRO CERULLO, IN ARTE JORIT, E’ UNO CHE È ANDATO NELLA MARIUPOL SVENTRATA (LUI DIREBBE LIBERATA) DAI RUSSI PER DISEGNARE UN MURALE CHE RAFFIGURA UNA BAMBINA BOMBARDATA DAI MISSILI DELLA NATO. UN PERFETTO ARTISTA DI REGIME”

JORIT, FOTO CON PUTIN? E CHE DIRE DEL BACIO MELONI-BIDEN?

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - "Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)". Così, in un post su Instagram, Jorit dopo le polemiche per la foto e le sue frasi su Putin.

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Non siamo qui per criticare Ciro Cerullo, in arte Jorit, l’artista di strada napoletano che ha chiesto e ottenuto una foto con Vladimir Putin. Siamo qui per lodarne anzitutto l’impresa, visto che nemmeno gli inviati del Papa erano riusciti ad avvicinarsi fisicamente al signore del Cremlino e lo stesso Macron si era dovuto accontentare di parlargli dall’altro capo di un tavolo infinito. […] il vero motivo per cui Jorit merita tutta la mia stima è la coerenza.

Stiamo parlando di uno che è andato nella Mariupol sventrata (lui direbbe liberata) dai russi per disegnare un murale che raffigura una bambina bombardata dai missili della Nato. Un perfetto artista di regime che non ha mai preteso di essere equidistante, a differenza dei tanti pacifisti a senso unico che, appena gli dici che stanno facendo il gioco di Putin, si offendono pure.

PORTAVOCE UCRAINI NAPOLI A JORIT, 'ORA RESTA IN RUSSIA'

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - La foto che l'artista di strada napoletano Jorit si è fatto scattare accanto a Vladimyr Putin a Sochi non è piaciuta alla comunità ucraina di Napoli. A farsi portavoce del malcontento, con una simbolica protesta andata in scena nel pomeriggio a piazza Dante, è stata Zhanna Zhukova, giornalista, rappresentante dell'associazione My Volia e portavoce del coordinamento unitario delle associazioni ucraine in Campania.

La donna si è recata a piazza Dante, già nelle scorse settimane luogo di ritrovo della comunità ucraina, e ha attaccato due poster accanto all' altarino allestito per omaggiare il dissidente russo Aleksej Navalny che ritraggono Jorit accanto a Putin. Sul volto del premier russo una mano che gronda sangue. Zhukova, trasferitasi a Napoli con l'insorgere del conflitto da Odessa dove faceva la giornalista politica, in particolare come autrice e regista per Dusmskaya.it, ha rivolto un pensiero a Jorit: "Sono nella tua Napoli, ma se a te proprio piacciono gli assassini resta in Russia. Povero Jorit. Non capisci che questo mostro mangia le persone come te a colazione, ne spreme i succhi e poi li sputa".

PICIERNO (PD), 'JORIT SIA AGGIUNTO A LISTA SANZIONATI UE'

(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAR - "Ho scritto stamane alla Commissione Europea e al Consiglio dell'Unione europea chiedendo l'inserimento di Ciro Cerullo, in arte Jorit, tra gli individui sottoposti a sanzione da parte dell'Unione europea". Lo dice in una nota la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. "Già col murale di Mariupol aveva manifestato la sua adesione al disegno criminale e genocidario del popolo ucraino da parte di Vladimir Putin e ieri ha dimostrato di essere uno strumento della propaganda russa", ha aggiunto.

"Ricordo che Putin attualmente è ricercato per crimini di guerra e deportazioni di bambini. Mi auguro che le amministrazioni pubbliche italiane ed europee che intrattengono rapporti economici e culturali con Jorit vogliano immediatamente revocare le commesse in suo favore. Auspico un intervento veloce ed incisivo contro l'ennesima misura attiva messa in campo dal Cremlino", conclude la nota.

RUOTOLO-DE GIOVANNI A JORIT, FOTO CON PUTIN SCHIAFFO A TUTTI NOI

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Caro Jorit, ferma restando la tua piena autonomia e la tua libertà di adesione a qualsiasi ideologia politica, non possiamo tacere di fronte alla foto che ti ritrae insieme a Putin. Sai quanto la tua arte sia importante per tutti noi ma la foto insieme a Putin e' uno schiaffo a noi tutti. Tu ritratto insieme a chi manda in carcere e a morire gli oppositori, i giornalisti e gli intellettuali che non la pensano come lui.

Quella foto con Putin ci fa male perché ti sei schierato con chi ha occupato militarmente un Paese come l'Ucraina dove stanno morendo migliaia di donne e uomini innocenti. Quella foto con Putin ci fa male perché noi pensiamo che occorra fermare le armi e battersi per la pace. Caro Jorit, l'arte deve essere libera di esprimersi. Putin è contro i nostri valori". Lo scrivono in una nota Sandro Ruotolo, Maurizio De Giovanni, Viola Ardone e Arturo Scotto.

FDI, JORIT È ANCORA UN IDOLO PER NARDELLA E FUNARO?

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - "Per il sindaco Nardella è ancora un idolo Jorit, lo street artist che ha detto di voler contrastare la propaganda occidentale su Vladimir Putin?". Lo ha detto, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli.

"Qui a Firenze conosciamo bene le simpatie filocomuniste dell'artista visto che nel 2020 è stato pagato dal Comune per realizzare un murales di Antonio Gramsci sulle case popolari di Via Canova - ha continuato il rappresentante di Fdi -. Quando, due anni prima, aveva dipinto sempre a Firenze un murales dedicato a Nelson Mandela, l'allora assessore Funaro (oggi candidata sindaco della sinistra) disse che Jorit lanciava 'un bel messaggio artistico, ma anche sociale, per l'integrazione e l'uguaglianza'. Alla luce delle ultime esternazioni, Jorit è ancora un idolo per Nardella e Funaro? È ancora un uomo impegnato nel lanciare bei messaggi universali?".

MOLLICONE, JORIT E MUTI? PECUNIA NON OLET MA TRASUDA SANGUE

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Sconvolgono le immagini della 'delegazione italiana', formata da Ornella Muti, la figlia Naike e lo street artist Jorit, in Russia. Sono dei mercenari, artisti a cappello del dittatore postsovietico Putin. Un conto è il rispetto della cultura e arte russa, un altro prestarsi a operazione di propaganda di guerra, a maggior ragione dopo l'assassinio di Navalny. Pecunia non olet, ma in questo caso trasuda sangue". Così il Presidente della Commissione cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone.