26 giu 2024 09:30

"LA FOXCONN NON ASSUME DONNE SPOSATE, PERCHE' HANNO MOLTI PROBLEMI DOPO IL MATRIMONIO" - UN'EX DIRIGENTE DELL'AZIENDA CHE ASSEMBLA GLI IPHONE E ALTRI PRODOTTI APPLE, RIVELA CHE LE DONNE SPOSATE VENGONO ESCLUSE SISTEMATICAMENTE DAI POSTI DI LAVORO NEL SUO STABILIMENTO INDIANO - PER LE INDIANE, LAVORARE IN AZIENDE COME IL COLOSSO TECNOLOGICO TAIWANESE È UN OCCASIONE PER USCIRE DALLA POVERTÀ ESTREMA…