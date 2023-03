"FRANCESCO TOTTI, VIENI A VEDERE L’INFERNO CHE VIVIAMO QUI DENTRO" - L’INCHIESTA DI "REPUBBLICA" SULL’EMERGENZA ABITATIVA COINVOLGE IL RESIDENCE DI PROPRIETÀ DELL’EX CAPITANO DELLA ROMA A TOR TRE TESTE UTILIZZATO A SPESE DEL CAMPIDOGLIO PER OSPITARE UNA TRENTINA DI FAMIGLIE – LE TESTIMONIANZE: "DI NOTTE I VICINI MI SPUTANO SULLA PORTA DI CASA E BUTTANO LA SPAZZATURA SUL PIANEROTTOLO... A VOLTE CI SONO BLATTE NEGLI APPARTAMENTI, FORSE ESCONO DAL GARAGE CHE STA SOTTO IL SUPERMERCATO" – L’ALTRO CASO DEL “GHETTO” DI VAL CANNUTA

Estratto dell’articolo di Salvatore Giuffrida per la Repubblica - Roma

«Da venti anni aspetto una casa e vivo in un inferno chiamato emergenza abitativa». Mafalda, 48 anni, abita nel residence di via Tovaglieri, di proprietà della Ten Immobiliare, società di Francesco Totti che ospita a spese del Comune le persone in attesa di un alloggio popolare.

Un edificio di tre piani, nato per ospitare uffici ma che adesso conta 34 alloggi in media di 40 metri quadrati: all’ingresso bisogna lasciare il documento di identità al portiere, perché senza l’invito di un residente non si entra. Niente foto, niente domande: le facce estranee si riconoscono, e la tensione sale. Dal piccolo cortile interno si passa ai corridoi e agli alloggi. Ad aprire la porta è Mafalda. Insieme a lei c’è Fernando, responsabile di zona del sindacato Unione Inquilini: «Sono qui da 4 anni.

Sono nonna, vedova, mio marito è morto di infarto un anno fa e i vicini di notte mi sputano sulla porta di casa e mi buttano la spazzatura sul pianerottolo. Se ne approfittano perché sono una donna sola. Non ho più niente da perdere » . Nei corridoi il soffitto è sconnesso e bucato. «A volte ci sono blatte negli appartamenti, forse escono dal garage che sta sotto il supermercato» , spiega un’altra residente che chiede l’anonimato. Mafalda, rassegnata, saluta il figlio: « Non posso ospitarlo per più di dieci giorni, e anche lui non ha una casa. Io non lavoro e chiedo l’elemosina tutto il giorno».

Non sa che il palazzo è di proprietà di una società di Francesco Totti.

«Davvero? Vorrei che venisse a vedere come si vive qui dentro » . La Ten immobiliare è una srl che fa parte del gruppo societario di Francesco Totti amministrato dal fratello Riccardo. Da oltre dieci anni ospita una trentina di famiglie in gravi difficoltà che vivono nei centri di assistenza alloggiativa temporanei affittati dal Comune. Che in base al sindacato Unione Inquilini spende per via Tovaglieri 61mila euro al mese tra affitti e servizi di pulizia e portierato: « è un business che vale all’anno 730mila euro, ogni alloggio costa al Comune 1780 euro, ovvero 50 euro al metro quadrato» , spiega Fabrizio Ragucci di Unione Inquilini.

Ma non c’è solo via Tovaglieri. Prima del residence di Totti, Mafalda viveva nel centro di assistenza alloggiativo temporaneo di via di val Cannuta. Un ghetto. Venti anni fa il palazzo, sei piani con terrazzo, piscina e garage, era un hotel all’avanguardia di oltre 200 stanze. Adesso è un ghetto che ospita più di 500 persone disagiate e indigenti

