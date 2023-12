21 dic 2023 15:10

"FU SESSO, NON VIOLENZA. LEI SAPEVA CHE STAVO GIRANDO I VIDEO" – L’INTERROGATORIO DI LEONARDO APACHE LA RUSSA ACCUSATO DI STUPRO, INSIEME A UN AMICO, DA UNA SUA EX COMPAGNA DI LICEO – IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO È STATO TORCHIATO PER 7 ORE IN PROCURA A MILANO E HA RESPINTO LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE: "IL RAPPORTO TRA NOI DUE È STATO CONSENZIENTE, CI SIAMO VISTI IN UN LOCALE, ABBIAMO BEVUTO E POI È VENUTA DA ME DI SUA VOLONTÀ" - "QUELLA SERA NON ABBIAMO FATTO USO DI DROGHE..."