"IL GALLES NON HA BISOGNO DI UN PRINCIPE" - A CARDIFF, SWANSEA E ABERDARE SONO SPUNTATI NUMEROSI CARTELLONI ANTI-MONARCHICI - SONO OPERA DI "REPUBLIC", UN GRUPPO CHE CHIEDE LA FINE DEL REGNO CON LA MORTE DI ELISABETTA II - NEI GIORNI SCORSI LA CAMPAGNA HA COINVOLTO TUTTA L'INGHILTERRA - GLI ATTIVISTI SOSTENGONO CHE ASSUMERE UNA CARICA PUBBLICA PER VIA EREDITARIA "VA CONTRO OGNI PRINCIPIO DEMOCRATICO"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Cartelli anti-monarchici

Numerosi manifesti anti-monarchia sono stati esposti sui cartelloni pubblicitari a Aberdare, Cardiff e Swansea, nel Galles. I cartelloni mostrano un’immagine di Carlo, principe del Galles, con la scritta (in inglese e in gallese): “Il Galles non ha bisogno di un principe”.

I manifesti sono stati realizzati da Republic, un gruppo di attivisti che chiede la fine della monarchia con la morte della regina Elisabetta. La campagna, più ampia, che li vede protagonisti si chiama “EndTheMonarchy” e finora con il crowfunding ha raccolta 25mila sterline.

Cartelli anti-monarchici 2

Nei giorni scorsi in tutto il Regno Unito erano stati affissi numerosi manifesti anti-monarchia. Tutti i manifesti sono stati rimossi perché, a detta delle autorità, non rispecchiano il sentimento nazionale.

Il leader conservatore gallese Andrew RT Davies ha dichiarato che «come ha mostrato il sondaggio Western Mail/Beaufort Research all'inizio di quest'anno, il 70% delle persone in Galles vuole che il principe William diventi principe di Galles quando l'attuale principe di Galles diventerà re».

Cartelli anti-monarchici 3

«La famiglia reale è estremamente popolare in Galles, e questo perché la loro presenza garantisce stabilità nel Regno Unito e sono ambasciatori fantastici per questo paese». «La campagna alla base di questi cartelloni pubblicitari semplicemente non riflette l'opinione pubblica gallese».

Ha aggiunto: «Questo è un movimento marginale, totalmente avulso dalle priorità e dall'opinione della gente».

Il gruppo sostiene sul proprio sito web che assumere una carica pubblica per via ereditaria come succede con la famiglia reale «va contro ogni principio democratico».

Il principe Carlo

«Non c'è niente che impedisca loro di abusare dei loro privilegi, di abusare della loro influenza o semplicemente di sprecare i nostri soldi», sostiene l'organizzazione.

Il gruppo propone la nomina di un nuovo capo di stato eletto per «rappresentare le nostre speranze e aspirazioni e aiutarci a tenere sotto controllo i politici».

Tale sistema è utilizzato in paesi come la Germania, che hanno sia un leader politico, l'attuale cancelliere Angela Merkel, sia un capo di stato eletto, il presidente della Germania, l'attuale Frank-Walter Steinmeier.

La regina Elisabetta

Il Regno Unito ha un capo di stato reale dal 1688, quando furono istituiti i poteri per trasformare il paese da monarchia a monarchia costituzionale.

Secondo Forbes, la famiglia reale ha portato 19 miliardi di sterline all'economia del Regno Unito nel 2019/20. Republic ha tuttavia stimato nel 2015 che la monarchia costa circa 340 milioni di sterline all'anno.

Altri hanno indicato i vantaggi di avere una "figura guida", al di sopra del regno della politica, a cui le persone possono guardare in particolare in tempi di crisi.