4 ott 2023 13:23

"GAMBIZZATO" DALLA MALASANITÀ ITALIANA - UN PENSIONATO DI ALESSANDRIA È STATO COSTRETTO AD AMPUTARSI UNA GAMBA A CAUSA DELLE VISITE SALTATE (PER COLPA DEL COVID) E LE LUNGHISSIME LISTE D'ATTESA - L'UOMO CHE SOFFRIVA DI PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE, È STATO "SALVATO" DA UN ATTACCO DI CUORE: "NON ERO ABBASTANZA GRAVE PER NON DOVER ASPETTARE DEI MESI LA VISITA ALL’OSPEDALE, MA SENZA QUEL MEZZO COCCOLONE SAREI MORTO DI CANCRENA. HANNO PERSO TEMPO, E IO HO PERSO LA GAMBA…"