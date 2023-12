I "GAME OF DRONES" DE 'NOANTRI - IL MERCATO ITALIANO DEI DRONI ESPLODERÀ NEI PROSSIMI ANNI, PASSANDO DAGLI ATTUALI 490 MILIONI A QUASI 1,9 MILIARDI NEL 2030 - NON SOLO: SI PREVEDE ANCHE LA CREAZIONE DI ALMENO 50 MILA POSTI DI LAVORO - LA CRESCITA PIÙ IMPORTANTE SI VEDRÀ NEI "TAXI AEREI", CHE SONO GIÀ IN FASE DI SPERIMENTAZIONE A ROMA E A MILANO PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI DAL CENTRO CITTÀ AGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E MALPENSA-LINATE - GLI ALTRI SETTORI CHE "DECOLLERANNO" NEI PROSSIMI ANNI SONO…

Estratto del'articolo di Giacomo Andreoli per “il Messaggero”

droni

[…] Il mercato italiano dei velivoli telecomandati decollerà nei prossimi anni, fino a valere 1,9 miliardi nel 2030. Quasi quattro volte in più rispetto al valore attuale, pari a 490 milioni. L'impatto sul Pil sarà di 2,8 miliardi, a fronte di 1,8 miliardi di investimenti: per ogni euro investito ne torneranno indietro 1,54. Non solo: si prevede la creazione di 50mila nuovi posti di lavoro altamente qualificati. […] A dirlo è il report annuale "Advanced airmobility italian market study & recommendations for the national ecosystem", realizzato da PwC Strategy& Italy.

VOLOCITY VOLOCOPTER

TUTTI GLI IMPIEGHI

[…] Diversi saranno i settori coinvolti. La crescita più importante, già nel 2024, ci sarà per i cosiddetti taxi aerei e per la consegna dei pacchi. A Roma e Milano, infatti, arriverà la sperimentazione dei primi servizi di trasporto automatizzato dal centro città agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa-Linate. Il giro d'affari arriverà a 36 milioni, per poi esplodere nei prossimi anni: la previsione è di un valore di ben 590 milioni nel 2030, con una crescita annuale del 75,6%.

AMAZON CONSEGNA CON I DRONI

Sempre il prossimo anno, invece, Amazon metterà in campo da Nord a Sud "Prime Air", l'iniziativa di consegna di piccoli pacchi (al massimo di due-tre chili) […] Un'iniziativa simile sarà quella di Poste Italiane e Leonardo, con la consegna sperimentale dei primi pacchi nel Nord Italia. Entro il 2030 il giro d'affari dei droni per le consegne, anche di medicine e cibo, arriverà a 195 milioni (dagli attuali 68), con una crescita annuale del 16,6%. Sempre Leonardo è poi in prima linea per gli sviluppi militari dei droni, […] Il mercato in questo settore passerà dagli attuali 139 milioni a 330 nel 2030.

DRONI2

Quasi tre volte tanto, con una crescita ogni anno del 14% in media. In ascesa anche l'utilizzo dei droni per l'acquisizione di immagini e dati (con un giro d'affari che salirà in sette anni dagli attuali 264 milioni a 720 milioni). La crescita annuale sarà del 15,9%. Crescerà infine il settore delle operazioni di "lavoro aereo": dal drone-operaio al drone-pompiere, ma anche gli utilizzi in agricoltura con i pesticidi spray. Questa fetta di mercato, più di nicchia rispetto alle altre, arriverà a un valore di 15 milioni, dagli attuali 6 (salendo ogni anno in media del 15,9%). […]

