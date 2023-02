"GESÙ CI CAPISCE" - UNA FONDAZIONE DEL MISSOURI HA SPESO OLTRE 100 MILIONI DI DOLLARI PER LANCIARE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER ARGINARE LA PERDITA DI FEDELI: "COS’È L’EVANGELIZZAZIONE SE NON MARKETING PRESENTATO CON UN ALTRO NOME?" - I MESSAGGI DELLA CAMPAGNA SONO DIVENTATI VIRALI E UNO SPOT DELL'INIZIATIVA SARÀ TRASMESSO DURANTE IL SUPER BOWL - L'INIZIATIVA HA SOLLEVATO POLEMICHE E SOSPETTI, SULL'ORGINE DEI FINANZIAMENTI, MA ANCHE SUL FATTO CHE POSSA ESSERE UNA FORMA DI "RECLUTAMENTO" DEI CONSERVATORI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per www.corriere.it

campagna pubblicitaria he gets us 9

[…] È un Gesù in bianco e nero raccontato nei suoi aspetti più umani quello che appare da mesi negli spot pubblicitari della campagna «He Gets Us» (Gesù ci capisce, è uno di noi) trasmessi dalle reti televisive delle principali città americane: messaggi diventati virali su YouTube e che alla fine della prossima settimana raggiungeranno la più vasta platea degli Stati Uniti: quella del Super Bowl.

campagna pubblicitaria he gets us 8

Inserire la propria pubblicità in uno spettacolo sportivo visto da cento milioni di americani ha costi inauditi: la campagna finanziata dalla Servant Christian Foundation, una fondazione del Missouri che ha già speso 100 milioni di dollari, ha prenotato due spot. […] Il Super Bowl moltiplica l’attenzione, ma anche le polemiche per l’uso di strumenti creati per le campagne commerciali. E alimenta i sospetti: è ignota l’origine dei finanziamenti che sostengono questa gigantesca campagna.

campagna pubblicitaria he gets us 14

«Molte chiese considerano marketing una parola proibita, da nascondere» dice Haley Veturis, esperto di comunicazione di digitale ed ex social media manager della Saddleback Church […] «ma cos’è l’evangelizzazione se non marketing presentato con un altro nome?».

Negli Stati Uniti, com’è noto, la religione delle mille congregazioni e dei telepredicatori è un business mediatico sul quale vengono costruite attività economiche a volte imponenti […] Fa, poi, parte del pragmatismo americano la tendenza a utilizzare le strategie mediatiche più avanzate in tutti i settori, religione compresa […]

campagna pubblicitaria he gets us 11

Non tutti, ovviamente, sono d’accordo: molti cristiani temono che, se «il mezzo è il messaggio» secondo la celebre definizione di Marshall McLuhan divenuta dogma per i comunicatori, la trasformazione di Gesù in oggetto di marketing può indurre i fedeli a vedere anche la loro chiesa come un prodotto di consumo.

campagna pubblicitaria he gets us 13

I curatori della campagna «He Gets Us» […]cercano di sfilarsi dalle polemiche: «Le chiese perdono fedeli, soprattutto giovani. Noi cerchiamo di raggiungere i millennials e la generazione Z con messaggi adatti alle loro sensibilità. Lo faceva anche Gesù che parlava di agricoltura ai contadini e di pesca ai pescatori».

campagna pubblicitaria he gets us 10

[…]La sinistra, però, teme che, prima o poi, l’iniziativa possa trasformarsi in una forma di reclutamento dei conservatori[…]

campagna pubblicitaria he gets us 2 campagna pubblicitaria he gets us 5 campagna pubblicitaria he gets us 1 campagna pubblicitaria he gets us 7 campagna pubblicitaria he gets us 6 campagna pubblicitaria he gets us 3 campagna pubblicitaria he gets us 4 campagna pubblicitaria he gets us 12