Estratto dell'articolo di Cristina Benenati per www.lastampa.it

HARVEY WEINSTEIN

Un coro di dissenso e parole di rabbia affollano il web il giorno dopo l’annullamento della condanna a 23 anni per Harvey Weinstein. L’«errore procedurale» ravvisato dalla Corte d’Appello di New York ha raggelato molte protagoniste del mondo del cinema. Tra loro l’attrice e attivista Ashley Judd, una delle donne che ha pubblicamente accusato di violenze e abusi Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood il cui caso innescò il movimento #MeToo: che ha parlato di «atto di tradimento istituzionale».

harvey weinstein

L’ex produttore di film di successo come Pulp Fiction e Shakespeare in Love e un tempo fra gli uomini più in vista d’America, era stato condannato nel 2020 per aggressioni e violenza sessuale. […] Più di cento donne hanno accusato in questi anni Weinstein di comportamento illegale, tra casi di stupro, abusi e molestie sessuali. Weinstein non tornerà libero perché deve scontare anche una condanna di 16 anni comminata dalla corte di Los Angeles per un caso di stupro avvenuto a Beverly Hills, ma adesso le vittime faranno pressione perchè il processo newyorkese venga rifatto e arrivi a una nuova condanna.

gavin e jennifer siebel newsom 7

«Questo - ha commentato Jennifer Siebel, moglie del governatore della California Gavin Newsom e una di quelle che ha accusato l'ex produttore - è un giorno molto triste per un numero infinito di donne che hanno sofferto a causa di un predatore seriale. Weinstein - ha aggiunto - e' uno stupratore. Il coraggio delle donne che si sono fatte avanti per raccontare quello che hanno vissuto farà in modo che Weinstein possa morire in prigione». The Silence Breaker, un gruppo di accusatrici, ha definito la notizia «sconfortante» e «profondamente ingiusta».

[…] L'ex mogul di Hollywood, 72 anni, ha sempre respinto ogni accusa. Attualmente e' rinchiuso in prigione nello Stato di New York. Soffre di diabete, di problemi alla vista e al cuore. La procura distrettuale di Manhattan, guidata da Alvin Bragg, lo stesso che segue il processo in cui è imputato Donald Trump, ha promesso che farà di tutto per istruire un nuovo processo "e garantire giustizia alle vittime».

mira sorvino e weinstein

L'avvocato di Weinstein, Arhtur Aidala, ha dichiarato in serata che il suo cliente è «pronto fin dal primo giorno a tornare in aula». I legali hanno impugnato la sentenza in California e sperano che la decisione della Corte d'appello newyorkese possa aiutare la loro posizione. L’attrice Mira Sorvino ha commentato su X: «È un prolifico predatore seriale che ha violentato/fatto del male a più di 200 donne! Disgustato dal sistema giudiziario che distorce i predatori e non le vittime

