"LA GLOBALIZZAZIONE E’ STATA SCOSSA ALLE FONDAMENTA: NON SI TORNERÀ INDIETRO, BISOGNA CONVIVERE CON IL PROTEZIONISMO" - IL PREMIO NOBEL DELL’ECONOMIA, PAUL KRUGMAN: “È ENTRATO IN CRISI IL SOTTOTESTO CHE HA ACCOMPAGNATO LA PRIMA GLOBALIZZAZIONE, L'IDEA CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI AVREBBE FINITO PER FAVORIRE GLI SCAMBI ANCHE CULTURALI E AVREBBE PORTATO LA PACE. LA GUERRA IN UCRAINA HA FATTO CADERE QUELL'ILLUSIONE. IL MONDO DI DOMANI SARA’ GLOBALE E NAZIONALE AL TEMPO STESSO: SENZA DECISIONI NAZIONALISTE LA POLITICA NON È PIÙ IN GRADO DI INVESTIRE”

Estratto dell’articolo di Paolo Griseri per “la Stampa”

paul krugman 4

Non c'è più la globalizzazione di una volta. Gli economisti prendono atto che il processo di progressivo abbattimento delle barriere doganali che ha caratterizzato gli ultimi tre decenni è terminato. «Soprattutto - sintetizza Paul Krugman, premio Nobel dell'Economia nel 2008 - è entrato in crisi il sottotesto che ha accompagnato la prima globalizzazione, l'idea che l'abbattimento progressivo delle barriere che impedivano la libera circolazione delle merci avrebbe finito per favorire gli scambi anche culturali e, in definitiva, avrebbe portato la pace. La guerra in Ucraina ha fatto cadere quell'illusione».

rallentamento della supply chain

[…] è chiaro che la globalizzazione ha conosciuto una battuta d'arresto, prima con il Covid e poi con la guerra di Putin. «Dobbiamo prendere atto che il mondo non è più quello del 2005», dice Krugman. E spiega: «Dobbiamo cambiare il nostro approccio alla globalizzazione. […] Sarebbe stato fantastico poter continuare a illudersi che le teorie economiche avrebbero sconfitto la guerra. È bastata la vicenda in Ucraina per scoprire quanto l'Europa fosse energeticamente dipendente dalla Russia. Uno dei risvolti negativi della globalizzazione è che l'estrema interdipendenza può mettere in discussione la nostra sicurezza. Ora siamo tutti preoccupati dalla possibilità che quella interdipendenza, che ci pareva un fatto positivo, possa essere strumentalizzata da qualcuno a nostro danno, per riscattarci».

globalizzazione1

[…] L'economista […] Kalina Manova […]: «Le interconnessioni del commercio mondiale sono molto diffuse. A questo va aggiunta la considerazione che i due terzi degli scambi avvengono all'interno delle reti della grandi multinazionali. Certo in questi anni, di fronte ad avvenimenti che hanno segnato un cambio epocale, le catene della fornitura hanno mostrato la loro fragilità. Ma alla fine le interconnessioni sopravviveranno».

[…] Come sarà dunque la nuova globalizzazione? Dovrà sposarsi con le politiche protezioniste, quasi un paradosso giustificato con ragioni di sicurezza nazionale. Il caso all'ordine del giorno è quello dell'Ira, il provvedimento dell'amministrazione Biden che si propone di ricostruire un perimetro nazionale degli investimenti nell'economia americana.

globalizzazione

Quello stesso Inflation reduction act (Ira) che sta suscitando le preoccupazioni delle aziende europee per il rischio che attiri gli investimenti oltreoceano […] Il problema è che con la scusa di ridurre gli scambi e il loro impatto sull'ambiente Biden finisce per privilegiare le aziende Usa a scapito delle altre: «È vero - ammette Krugman - che la scelta è di impronta protezionista. Ma senza decisioni nazionaliste la politica non è più in grado di investire».

Quindi, pare di capire dalle tesi del premio Nobel, la nuova globalizzazione sarà una sorta di animale a due teste, globale e nazionale al tempo stesso. Su tutto aleggia lo spettro di un nuovo schok, quello dell'intelligenza artificiale […] La globalizzazione nell'era dell'intelligenza artificiale cambierà ancora lo scenario […]

globalizzazione