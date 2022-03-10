"IL GRANDE FRATELLO COME IL TRUMAN SHOW? NO, OGGI C'E' UNA CONSAPEVOLE COMPLICITA' TRA CHI ENTRA NELLA CASA E NOI..."  - ANDREA PALAZZO, CAPOPROGETTO DEL REALITY DI CANALE 5: "E SICCOME LE DINAMICHE UMANE SONO IMPREVIBILI, LA SCOMMESSA IN REALTA' NON LA PERDI MAI" - "LA SFIDA E' STAR DIETRO ALL'EVOLUZIONE DI UN PROGRAMMA COSI': I CONCORRENTI DELLA PRIMA EDIZIONE ERANO 10, QUELLI DI QUESTA 38"...

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Anticipazione da Oggi
 

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Andrea Palazzo, capoprogetto del «Grande Fratello», in un’intervista a OGGI, in edicola domani, racconta cosa c’è dietro la trasmissione, di cui si sta concludendo la ventunesima edizione (la sesta Vip).
 
«Credo che quella del Truman Show sia una suggestione più vicina al primo Gf che a quello di adesso… Ora c’è una consapevole complicità tra chi si affida al gioco e noi, che facciamo una scommessa su quello che potrebbe succedere facendolo entrare in Casa. E siccome le dinamiche umane sono imprevedibili, la scommessa in realtà non la perdi mai, perché anche se il personaggio ti spiazza e va in una direzione che non avevi previsto per lui, puoi andargli dietro col racconto. Noi ci limitiamo a inserire degli “attivatori di storie”».
 

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Racconta Palazzo: «La sfida è stata star dietro all’evoluzione di un programma così, ripensarlo di continuo. Per dirne una: i concorrenti della prima edizione erano 10, quelli di questa 38. E 38 persone ti cambiano regole e dinamiche, col tempo diventate simili a quelle delle soap opera». E l’amicizia con i concorrenti? «Non mi è mai capitato di tenere contatti con loro. Avevo un rapporto speciale con Pietro Taricone, che racchiudeva in sé tutto quello che il Gf ha provato a raccontare in questi anni. Per il resto, dopo i provini io sparisco».

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