grande fratello vip 3 COPERTINA OGGI -10-17 MARZO 2022 Andrea Palazzo grande fratello vip 4
"IL GRANDE FRATELLO COME IL TRUMAN SHOW? NO, OGGI C'E' UNA CONSAPEVOLE COMPLICITA' TRA CHI ENTRA NELLA CASA E NOI..." - ANDREA PALAZZO, CAPOPROGETTO DEL REALITY DI CANALE 5: "E SICCOME LE DINAMICHE UMANE SONO IMPREVIBILI, LA SCOMMESSA IN REALTA' NON LA PERDI MAI" - "LA SFIDA E' STAR DIETRO ALL'EVOLUZIONE DI UN PROGRAMMA COSI': I CONCORRENTI DELLA PRIMA EDIZIONE ERANO 10, QUELLI DI QUESTA 38"...-
grande fratello vip 3 COPERTINA OGGI -10-17 MARZO 2022 Andrea Palazzo grande fratello vip 4
CAFONALINO - LAURA LAURENZI PRESENTA IL SUO LIBRO "MAI IN PRIMA PERSONA" IN GALLERIA ALBERTO SORDI, TRA ANEDDOTI, AMICI E QUALCHE PISTOLOTTO SUL GIORNALISMO: "IL MESTIERE DELLA NARRAZIONE NON SI IMPARA, BISOGNA AVERLO GIÀ NEL SANGUE", DICE PAOLO GUZZANTI - AVVISTATI MARIA CORBI, MARISELA FEDERICI, LAURA MELIDONI, PAOLA CACIANTI, STEFANO DOMINELLA, SYDNE ROME CON IL MARITO ROBERTO BERNABEI, LA CANTANTE RITA FORTE E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
“LE PANDEMIE NON SCOMPAIONO SOLO PERCHÉ NON SE NE PARLA PIÙ” - ANNA TERESA PALAMARA, A CAPO DEL DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE DELL'ISTITUTO DI SANITÀ "IL VIRUS STA CONTINUANDO A CIRCOLARE, MA PUÒ CONTRIBUIRE AD AUMENTARE L'IMMUNIZZAZIONE - OMICRON HA GIÀ DUE VARIANTI INSIEME SONO IL 40% DEI CASI - LA QUARTA DOSE IN AUTUNNO? È POSSIBILE CHE IN FUTURO SI DEBBA PROTEGGERE CON UN NUOVO RICHIAMO ANZIANI, FRAGILI E CATEGORIE PIÙ ESPOSTE COME I SANITARI”