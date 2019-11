"GRANDE RACCORDO CRIMINALE" - SGOMINATA BANDA DI NARCOTRAFFICANTI: IN MANETTE 51 PERSONE ACCUSATE DI APPARTENERE AD UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE SPECIALIZZATA NEL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - COINVOLTI NELL'OPERAZIONE 400 MILITARI COL SUPPORTO DI ELICOTTERI…

I finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo - nel Lazio, in Calabria e in Sicilia - un'ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, nei confronti di 51 persone (50 in carcere e una ai domiciliari), accusate di appartenere ad un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti, in grado di rifornire gran parte delle "piazze di spaccio" dei quartieri della capitale.

L'organizzazione, secondo gli investigatori, aveva costituito "una 'batteria di picchiatori' composta da soggetti appositamente incaricati dell'esecuzione di attività estorsive per il recupero dei crediti maturati, mediante l'impiego della violenza".

All'operazione, denominata "Grande Raccordo Criminale", partecipano circa 400 militari, con il supporto di elicotteri e unità cinofile.