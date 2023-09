"GLI HA URLATO DI NON CORRERE PERCHÉ RISCHIAVANO DI INVESTIRE CHI ASPETTAVA IL BUS. È STATO MASSACRATO DI BOTTE" - IL PADRE DI GABRIELE FERRARI, IL 19ENNE PICCHIATO E INVESTITO CON L'AUTO DA UN GRUPPO DI RAGAZZI AD ANZIO - IL GIOVANE HA RIPORTATO UN TRAUMA CRANICO, UN EDEMA POLMONARE E LESIONI AI PIEDI - LA POLIZIA HA ARRESTATO DUE DEI TRE RESPONSABILI: SONO DUE GEMELLI DI ORIGINI SERBO-BOSNIACHE, CON PRECEDENTI PER DROGA - IL TERZO È SPARITO CON L'AUTO PRESA A NOLEGGIO, USATA DURANTE L'AGGRESSIONE…

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

gabriele ferrari

«Quella macchina girava in tondo sulla piazza, all’improvviso in tre sono scesi e mi sono venuti addosso: ricordo solo che mi hanno dato un pugno. E mi sono risvegliato sull’ambulanza». Gabriele Ferrari, 19 anni, ora è fuori pericolo. Sul referto medico […] c’è scritto che ha riportato un trauma cranico, una forte contusione al petto che gli ha causato un edema polmonare e lesioni ai piedi.

Ma poteva andargli anche peggio: chi ha assistito all’aggressione subìta dal giovane domenica pomeriggio in piazza Cesare Battisti, come ricorda il papà Francesco, ha parlato di un gesto coraggioso da parte di Gabriele «che ha urlato ai tipi sulla Panda di non correre così perché rischiavano di investire chi aspettava l’autobus alla fermata e poi è stato massacrato di botte da quei teppisti, che prima di fuggire gli sono anche passati con la macchina sopra le gambe».[…]

gabriele ferrari ragazzo aggredito ad anzio 3

Ieri pomeriggio due dei tre sono stati rintracciati nella loro abitazione a […] e fermati per concorso in tentato omicidio. Sono due gemelli nati in Italia da genitori serbo-bosniaci. Ora si trovano in carcere a Velletri in attesa dell’udienza di convalida prevista forse per domani, mentre gli investigatori stringono il cerchio sul terzo complice, anche lui 19enne e italiano di seconda generazione. È sparito con la Panda grigia presa a noleggio sulla quale i tre proprio domenica si aggiravano per le strade del centro di Anzio: il contratto di affitto sarebbe intestato a una società.

Particolare che, insieme con i precedenti per droga dei presunti responsabili del pestaggio, potrebbe spostare il raggio delle indagini anche sugli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti e quindi anche dei clan criminali […] «Sono sollevato dal fatto che li abbiano presi — commenta Francesco Ferrari —, mio figlio non si meritava una cosa del genere. Spero che rimangano in carcere, sono belve».

gabriele ferrari ragazzo aggredito ad anzio 1

Le indagini, a parte le ricerche sul terzo ragazzo sospettato di aver preso parte all’aggressione, puntano anche a capire a chi appartenga il coltello a serramanico trovato sull’asfalto di via XX Gennaio, vicino a Gabriele, che dopo aver perso conoscenza per le percosse è stato subito soccorso da un paio di commercianti indiani insieme con i volontari dell’associazione dei carabinieri in pensione «Martiri di Nassiriya» e poi dai medici dell’Ares 118.

Il 19enne, trattenuto in osservazione, potrebbe essere sentito nelle prossime ore dalla polizia, coordinata dalla procura di Velletri. Al vaglio ci sarebbero anche alcuni video: oltre a quelli delle telecamere di sicurezza […] ce ne sarebbe anche uno girato dalla stessa vittima con il suo telefonino prima di cadere a terra.

ARTICOLI CORRELATI

gabriele ferrari ragazzo aggredito ad anzio 2