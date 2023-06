"HANNO PROVATO A SUPERARE UNA MACCHINA A GRANDE VELOCITÀ E HANNO INVESTITO L'AUTO DELLA SIGNORA CHE STAVA ASPETTANDO FUORI DALL'ASILO" - IL RACCONTO DEI TESTIMONI DELL'INCIDENTE STRADALE IN CUI È MORTO IL BAMBINO DI 5 ANNI, DOPO CHE UNA LAMBORGHINI SU CUI ERA A BORDO IL GRUPPO DI YOUTUBER "THEBORDERLINE" SI È SCHIANTATA CONTRO LA SMART DELLA MAMMA DEL PICCOLO - VITO LOIACONO, CHE PRIMA DELLO SCONTRO AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO CON L'AUTO, HA NEGATO DI ESSERE LUI AL VOLANTE - IL CONDUCENTE SAREBBE MATTEO DI PIETRO, ORA INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE - VIDEO

incidente mortale casal palocco 5

«Ero in casa quando ho sentito un botto terrificante e sono uscita, in pochi minuti è accorsa molta gente e c'era un ragazzo che prestava i primi soccorsi al bambino, provando a fargli la respirazione bocca a bocca. Non riuscivo ad avvicinarmi perché era una scena raccapricciante», è ancora scossa Lucia, una donna di 50 anni che abita a pochi metri da dove c'è stato l'incidente in cui è morto un bambino di 5 anni, ieri nel quartiere Casal Palocco. […]

incidente mortale casal palocco 2

«Abito qua da 45 anni, la macchina proveniva da una strada da cui non c'è molta visibilità - racconta ancora la donna -. Da quello che mi hanno raccontato alcuni vicini, i ragazzi sul suv hanno provato a superare una macchina, andavano a grande velocità e hanno investito l'auto della signora che stava aspettando fuori dall'asilo. È allucinante, ancora non riesco a crederci».

elena uccello la madre del bimbo morto nell incidente a casal palocco

La madre e la sorellina di Manuel non sono in pericolo di vita

Non sono in pericolo di vita la madre e la bimba di quattro anni coinvolti nel tragico incidente di Casal Palocco in cui è morto il fratellino, Manuel Proietti di cinque anni. In base a quanto si apprende la piccola oggi è stata trasferita dall'ospedale Sant'Eugenio al Bambino Gesù. Le sue condizioni generali sono buone ma resta in osservazione. La madre, Elena Uccello 28 anni, invece, resta ricoverata al Sant'Eugenio: ha contusioni ed è ancora in forte stato di shock. Con lei c'è il padre del piccolo Manuel Proietti, e gli altri familiari accorsi dopo l'incidente.

ALLA GUIDA C'ERA MATTEO DI PIETRO

matteo di pietro

Alla guida, a differenza di quanto emerso in un primo momento, ci sarebbe stato Matteo Di Pietro, ventenne indagato per omicidio stradale e non Vito Loiacono. Il quale infatti aveva dichiarato sui social la propria estraneità con un commento sotto l'ultimo post Instagram: «Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima».

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo il grave incidente stradale di ieri pomeriggio in zona Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. […] Il giovane alla guida dell'auto, che era stata presa a noleggio, è ora indagato mentre le posizioni degli altri quattro giovani sono al vaglio dell'autorità giudiziaria nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.

