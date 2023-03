"HO AVUTO UN ANNO MOLTO DIFFICILE DOPO LA MIA SEPARAZIONE..." - SHAKIRA CONTINUA A ROMPERCI LE PALLE SULLA SEPARAZIONE DA GERARD PIQUÉ, QUESTA VOLTA AL "LATE SHOW" DI JIMMY FALLON: "HO DOVUTO SOPPORTARE TANTA MERDA" (MA LA MERDA CHE HA BUTTATO ADDOSSO AL SUO EX NON SE LA RICORDA?) - LE FRECCIATINE DELLA COLOMBIANA HANNO STANCATO PERSINO "EL PIQUETON", CHE HA COMMENTATO PER LA PRIMA VOLTA LA "REVENGE SONG" CONTRO DI LUI E CLARA CHIA MARTI: "L'HO SENTITA. NON MI TOCCA" - VIDEO

Shakira, insieme al produttore argentino, Bizarrap, è stata l'ospite speciale nell'ultima puntata del programma del Late Show di Jimmy Fallon. […]"L'accoglienza per il pezzo è stata incredibile - racconta la cantante -.[…] Questa canzone è diventata una specie di inno per tante donne. Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione ed ho dovuto sopportare tanta me***. Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, un modo sano per incanalare le mie emozioni. Ho scritto la canzone per me stessa, ma sento anche che era destinata a tante donne che avevano anche bisogno di sfogarsi come me".

Piqué hablo por primera vez sobre la cancion de Shakira y Bzrp en "El Mon de RAC1" programa de radio se JOrdi Bastante en España pic.twitter.com/VhACjDlfXN — La Godoy (@marcelapgodoy) March 14, 2023

2. GERARD PIQUÉ PARLA PER LA PRIMA VOLTA DI SHAKIRA: "NON MI TOCCA, PENSO SOLO AI MIEI FIGLI"

Pochi giorni fa Shakira aveva dato il via al "valzer delle frecciatine" comodamente seduta sul celebre divano del Late Show di Jimmy Fallon. La risposta di Gerard Piqué non poteva farsi attendere a lungo[…]

PIQUÉ PARLA DELLA CANZONE DI SHAKIRA

Ospite del programma radiofonico El món, trasmesso su RAC1, Piqué ha parlato per la prima volta del tormentone di Shakira, Music Sessions #53, una canzone piena di "stoccate" rivolte all'ex difensore del Barcellona e alla sua nuova compagna, Clara Chia Marti: "Ho sentito la canzone ovviamente. Non voglio parlarne perché non mi tocca" ha raccontato. Piqué ha poi spiegato che, al momento, il suo unico pensiero sono i figli: "Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri figli" ha detto senza nominare mai il nome della sua ex.

[…] Poche parole invece, sulla sua nuova relazione e sul rapporto con Clara, che Piqué ha liquidato con un semplice: "Sto bene, sono felice". […]

