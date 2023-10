"HO COMBINATO UN GUAIO" - A COMO, IL 25ENNE MICHAEL PATELLARO HA ACCOLTELLATO ALLA GOLA LA FIDANZATA NEL SONNO E POI, UNA VOLTA ARRESTATO, HA PURE AGGREDITO UN AGENTE DI POLIZIA - LA 21ENNE ADESSO SI TROVA IN OSPEDALE IN PERICOLO DI VITA - SUBITO DOPO L'AGGRESSIONE, IL RAGAZZO HA CERCATO DI FUGGIRE, MA POI È TORNATO A CASA E HA CHIAMATO I SOCCORSI...

Estratto dell'articolo di Thomas Usan per www.lastampa.it

Ha accoltellato alla gola la fidanzata nel letto, poi è fuggito, salvo cambiare idea, tornare in casa e chiamare aiuto: è successo ieri sera a Como. La vittima è una 21enne originaria di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove, fa sapere questa mattina con una nota la squadra mobile di Como, che sta indagando sull'aggressione, si trova in pericolo di vita.

L'aggressore, Michael Patellaro, 25 anni, nato a Varese e domiciliato a Como, con precedenti di polizia, è stato fermato per tentato omicidio. Arrivati nell'appartamento condiviso dalla coppia, in via Nino Bixio a Como, gli agenti della volante hanno trovato «sul pianerottolo il 25enne che, in preda al panico, chiedeva aiuto dicendo di aver combinato un guaio» senza però riuscire a spiegare cosa fosse successo.

Dopo avere colpito la fidanzata con un coltellaccio da cucina, secondo quanto riferisce la polizia, Padellaro avrebbe tentato di fuggire poi però ci ha ripensato e ha deciso di tornare a casa e di chiamare i soccorsi. Il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Una volta in Questura ha quindi assunto un atteggiamento aggressivo culminato con l'aggressione nei confronti di un agente.